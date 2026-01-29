Gran expectativa por una fecha histórica del Triatlón Jeep en Salto

Cuando este circuito comenzó a desarrollarse años atrás, difícilmente se hubiera imaginado que alcanzaría esta dimensión. Hoy, no solo es un éxito sostenido en triatlón, sino también en duatlón, y da un paso trascendental al integrar deportivamente a Argentina y Uruguay en una competencia que marcará un precedente.

La expectativa en Salto es enorme y cuenta con un fuerte respaldo de la Intendencia local, distintas áreas municipales y el Club Remeros Salto, que será el epicentro del evento, junto al trabajo del grupo de triatletas 4.05. Todo ello contribuye a generar un clima especial para una fecha que ya despierta un entusiasmo inédito.

Uno de los datos más destacados a 7Paginas, es la confirmación de cerca de 150 competidores locales, cifra que, sumada a los atletas provenientes de distintas ciudades de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y otros departamentos del Uruguay, llevará la participación total a alrededor de 250 triatletas, lo que representa un récord para el circuito.

La prueba no solo convocará a un gran número de atletas, sino también a una importante cantidad de espectadores. El recorrido se desarrollará íntegramente en la zona de la costanera norte de Salto y el horario de inicio, previsto para las 17 horas, permitirá que el público acompañe masivamente una competencia que tendrá un alto nivel deportivo y una lucha apasionante en los primeros puestos de la clasificación general, tanto en varones como en mujeres.

La largada será desde la playa Las Cavas, con un tramo inicial de 750 metros de natación con corriente a favor, emergiendo en la explanada del Club Remeros. Luego, los atletas afrontarán el segmento de ciclismo, con una distancia total de 20 kilómetros en dos vueltas, para finalizar con 5 kilómetros de pedestrismo, en un recorrido de ida y vuelta de 2.500 metros por el camino costero lindante al río Uruguay. La llegada estará ubicada frente al Club Remeros, sobre la calle de la costanera.

En cuanto a las inscripciones, este viernes se realizará la inscripción presencial para atletas de Concordia y también para los uruguayos que deseen participar, en el horario de 20 a 21 horas en “Swimming”. El sábado, desde muy temprano, comenzará el movimiento logístico de la A.C.P.C. para el traslado de los elementos necesarios para la carrera, mientras que las inscripciones en el Club Remeros se habilitarán a partir de las 14:30 horas.

Cabe recordar que la inscripción y los pagos anticipados cerrarán este jueves por la noche.

Todo está dado para que Salto viva una verdadera fiesta del deporte, en lo que será una fecha muy especial y memorable, marcando el debut de la ciudad oriental en este prestigioso Circuito Provincial de Triatlón Jeep.

Más información e inscripciones: www.encarrera.com.ar/triasalto