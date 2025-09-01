Gran festejo del Día del Niño en el barrio Llamarada

La jornada fue organizada por Macarena Giménez y Walter Omar Sánchez, junto a un grupo de familiares, amigos y colaboradores, con el propósito de regalar a los más pequeños una tarde inolvidable.

Juegos, premios y mucha diversión

Los chicos pudieron disfrutar de múltiples actividades: deportes, juegos, talleres de pintura, maquillaje artístico, una sala blanda para los más pequeños, concurso de canto y espectáculos que mantuvieron la atención de todos. Además, recibieron golosinas, premios, juguetes y kits escolares.

No faltaron las tradicionales tortas fritas y la chocolatada, preparadas con la colaboración de la familia Andino, que también prestó su casa para llevar adelante la actividad.

Amplio apoyo de instituciones y vecinos

El festejo contó con el acompañamiento de vecinos, empresas, instituciones y autoridades que se sumaron al esfuerzo colectivo. Entre ellos se destacaron el empresario Enrique Kauf, la firma Bonato y Bonato, el estudio contable de Verónica Dionisio y Bernardita Coali, el doctor César Adrián Bonato, el lavadero y estacionamiento Ecocar, el Sindicato de Gastronómicos Seccional Concordia y el supermercado Modelo.

Desde el municipio colaboraron el profesor Carlos Gatto, Roberto Ñez, Adriana Medina, Nélida Aman e Ivana Pérez. También brindaron su apoyo la diputada provincial Liliana Salinas, Ana Vázquez y vecinos del barrio, que se acercaron con donaciones y aportes durante la jornada.

“La felicidad de los chicos, la mejor recompensa”

Los organizadores resaltaron que la mayor satisfacción fue ver la sonrisa y emoción de los niños al disfrutar de su día. Asimismo, expresaron un profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible este encuentro comunitario, que dejó en claro el valor de la solidaridad y el trabajo en conjunto.