Gran final del duatlón en Villa del Rosario y carrera récord para Javier del Castillo

La prueba se disputará sobre una distancia sprint, es decir 5km de pedestrismo, 20 de ciclismo y 2500 metros de pedestrismo, recordando que esta sede debutó el año anterior con gran éxito y que sin dudas ya ha quedado impuesta para esta prueba que esta vez tendrá su epicentro en la plaza José Manuel Estrada, con el pedestrismo en las calles del pueblo en un circuito de 2500 metros y el ciclismo que se dirigirá por la ruta provincial 2 rumbo a Chajarí en dos vueltas de 10 km.

Sin dudas esta final en Villa del Rosario no será una carrera más para el concordiense Javier del Castillo ya que significará su duatlon número 200, en un hecho histórico para el duatlon entrerriano de este notable corredor que hace 31 años se dedica a disfrutar de este deporte y que cuenta con un historial muy extenso de participación en toda la provincia y en el orden nacional, siendo además el ideólogo de este exitoso circuito.

Cabe destacar que una vez finalizada la prueba todo se trasladará al club Las Colonias con el gran almuerzo coronación, donde se entregarán los premios del campeonato del primero al último puesto en todas las categorías, junto a muy atractivos sorteos.

Gran expectativa también por la definición del campeonato que podría quedar en esta temporada para dos concordienses, ya que Eduardo Pelichero cuenta con grandes chances de lograr el título pro segunda vez en su historial. Además de Pelichero, los otro candidatos son los uruguayos Matías Gómez de notable actuación en las primeras cinco fechas del campeonato y el representante de Mercedes Gabriel Priano.

Cabe recordar que esta es la sexta edición de este certámen que tiene como máximo ganador a Diego Ricagno con dos títulos, mientras que los restantes ganadores han sido Pelichero, Marino Vilalba y Alejandro Ricagno.

Las inscripciones se registran a través de www.encarrera.com.ar/duatlon y este viernes habrá como es costumbre inscripción presencial para concordienses en Lauria Rodados.

PRENSA A.C.P.C.