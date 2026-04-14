Gran inicio del campeonato Salto Run 2026 con presencia y dominio argentino Ayelen Saucedo y Brisa Arriola

Con una muy buena organización, la jornada comenzó a las 9:30 horas desde el tradicional Rowing Club, con un atractivo circuito costero a orillas del río Uruguay, ofreciendo un escenario ideal para la práctica deportiva al aire libre.

En esta oportunidad participaron más de 200 corredores, representando a numerosos grupos de la ciudad anfitriona. Como es habitual, Deportes Villa Adela dijo presente con representación argentina a través de las atletas Ayelén Saucedo y Brisa Arriola, además de la cobertura periodística del evento.

También formaron parte de la competencia destacados corredores argentinos como Gerónimo Corujo y Bruno Colombo, elevando el nivel competitivo de la prueba.La jornada contó con dos distancias: una participativa de 3 kilómetros, destinada a niños y mayores, y la prueba competitiva de 6 kilómetros.

En esta última, los atletas argentinos dominaron la clasificación general. El entrerriano Gerónimo Corujo se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 19:07, imponiendo un ritmo firme desde el inicio. El segundo lugar fue para Bruno Colombo, mientras que el tercer puesto lo ocupó el uruguayo Luis Mendieta, campeón de la edición 2025.

En la rama femenina, la argentina Ayelén Saucedo con un crono de 24:09, oriunda de San José de Feliciano y radicada en Estación Yuquerí, fue la clara dominadora, ganando de punta a punta. Detrás de ella finalizó Brisa Arriola, también representante de Deportes Villa Adela, mientras que el tercer lugar quedó en manos de la salteña Claudia Damacena.

Se vivió así una gran jornada del atletismo de calle en la costa del río Uruguay, en un evento que sigue consolidándose en el calendario regional. Como es habitual, tras la competencia se realizaron sorteos entre todos los participantes, en un clima de camaradería y celebración del deporte.

Resultados – 6 km

Caballeros:

Gerónimo Corujo (Argentina) – 19:07

Bruno Colombo (Argentina)

Luis Mendieta (Salto, Uruguay)

Daniel Larrosa (Salto, Uruguay)

Juan D. Trinidad (Salto, Uruguay)

Damas:

Ayelén Saucedo (Argentina) – 24:09

Brisa Arriola (Argentina) 25:00

Claudia Damacena (Salto, Uruguay) 25:15

María Pía Barrios (Salto, Uruguay)

Flavia Dalmao (Salto, Uruguay)

Deportes Villa Adela, presente una vez más en la Banda Oriental

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