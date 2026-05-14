“Gran Noche del Chamamé Entrerriano”: música e identidad en el Teatro Odeón de Concordia

Bajo el lema “Un grito, un rezo, un sentir… hecho chamamé”, la propuesta buscará fusionar la devoción popular con las raíces musicales entrerrianas, en una velada que promete convertirse en uno de los eventos culturales más destacados del mes.

La presentación tendrá además un significado especial, ya que coincidirá con dos fechas muy importantes para Concordia y la provincia: el aniversario de San Antonio de Padua, patrono de la ciudad, y el primer aniversario de la instauración del Día del Chamamé Entrerriano, establecido por la Ley Provincial Nº 11.203 en homenaje al legado del músico Abelardo Dimotta.

Un espectáculo con identidad litoraleña

Según adelantaron desde la organización a 7Paginas, el escenario del Teatro Odeón se transformará simbólicamente en un altar donde la música será protagonista no solo como expresión artística, sino también como una manifestación espiritual y cultural del sentir entrerriano.

La conducción de la noche estará a cargo de Sole Castañares y Lautaro Alarcón, mientras que el espectáculo contará con una destacada cartelera de artistas y grupos representativos del chamamé y la música del litoral.

Entre ellos se presentará el grupo encabezado por Hilda Santana, una propuesta musical local integrada por jóvenes artistas que buscan revalorizar obras de autores entrerrianos y litoraleños.

También formará parte de la velada la Orquesta De Costa a Costa, integrada por músicos de distintos puntos de la provincia vinculados a la nueva canción entrerriana.

A su vez, se presentará la histórica Embajada Playadito, junto a Nélida Argentina Zenón, quienes aportarán el sonido tradicional del chamamé.

Entradas y horarios

El evento se realizará el viernes 13 de junio en el Teatro Gran Odeón. Las puertas estarán abiertas entre las 20:15 y las 20:30 horas, mientras que el espectáculo comenzará puntualmente a las 21.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través del sitio oficial de la fundación organizadora: Fundación Odeón

Desde la organización invitaron a toda la comunidad y a los medios de comunicación a participar de una noche donde “el chamamé, música del alma del litoral, será el gran protagonista”.