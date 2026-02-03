Gran operativo: un avión hidrante y brigadistas de cinco ciudades combaten un incendio forestal en Bovril

Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.

Además, en la mañana de este martes un avión hidrante se sumó al combate del incendio, informó a La Sexta el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, dado que durante el lunes las llamas se propagaron hacia tierras de monte nativo de difícil acceso para el personal a pie.

La aeronave pertenece al Sistema Nacional de Manejo del Fuego dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, añadió el funcionario.

Sobre los trabajos realizados el lunes para contener el foco ígneo, los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente señalaron que “se realizó una línea negra sobre el flanco izquierdo para contener el avance hacia un maizal en pie, con resultado positivo”.

Luego “se realizó un sobrevuelo del incendio con drone para evaluar el estado del mismo”, en base a lo cual se decidió solicitar el avión hidrante para este martes dado que el fuego “se propagó hacia dentro del monte nativo (cerrado) de difícil acceso para el personal”, comunicaron.

Además, informaron que “se logró cortar el avance de la cola del incendio hacia un campo lindante” y “con la ayuda de una topadora, se realizó una línea de defensa para dar protección una vivienda”.

Actuaron, además de los brigadistas de Ambiente, los de la Policía a través de la intervención de Defensa Civil de la Provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bovril, Alcaraz, Hasenkamp y María Grande, se informó a La Sexta.