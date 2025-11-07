Gran triunfo de Maximiliano Torres en las elecciones de la Caja Mixta Municipal de Concordia

Torres obtuvo más de 20.000 acciones de ventaja sobre su principal competidor, Santos Avallone, superando también a los postulantes Luis Santos, Alejandro Ollier, Claudia Almeida y Zulma Rivarola.

El acto eleccionario se desarrolló en el Centro de Convenciones de Concordia, con una importante participación de los trabajadores municipales, quienes definieron con su voto la nueva integración del organismo.

Al finalizar la asamblea, el flamante ganador dialogó con 7Paginas y expresó su satisfacción por el respaldo recibido, “En principio, quiero agradecer el apoyo de todos los compañeros municipales y, en especial, el acompañamiento de la UOEMC. A los trabajadores quiero decirles que en mí tendrán un amigo que va a estar cada vez que lo necesiten”.