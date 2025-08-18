7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Gran velada de boxeo este viernes en el Club Estudiantes Concordia

Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, este viernes 22 de agosto a las 21 horas, el Club Estudiantes será escenario de una esperada jornada boxística que promete emoción y espectáculo con diez combates programados.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El festival, organizado por la Comisión Municipal de Boxeo, reunirá a destacados púgiles locales y de la región. Entre los duelos confirmados, sobresalen los cruces entre Walter Casco vs. Lucas Madolé y Pablo Basualdo vs. Ismael López, que se perfilan como dos de las peleas más atractivas de la noche.

La cartelera también incluye un prometedor enfrentamiento entre Ubaldo “Tony” Rabaschino y Leonardo Romero, mientras que el boxeo femenino tendrá su espacio con el combate entre la concordiense Jennifer Peralta y la federalense María Rojas.

Además, se aguarda la confirmación de los rivales de Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo, quienes tendrán la oportunidad de seguir sumando experiencia en el ring.

Entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en Minikiosco La Mona, con un valor de 5.000 pesos la general. También se ofrece la posibilidad de adquirir mesas con cuatro sillas a un costo de 40.000 pesos.

La cita es en el Gigante Verde, ubicado en San Luis y Santa María de Oro, donde Concordia vivirá una verdadera fiesta del deporte de los puños.

Redaccion de 7Paginas