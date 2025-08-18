Gran velada de boxeo este viernes en el Club Estudiantes Concordia

El festival, organizado por la Comisión Municipal de Boxeo, reunirá a destacados púgiles locales y de la región. Entre los duelos confirmados, sobresalen los cruces entre Walter Casco vs. Lucas Madolé y Pablo Basualdo vs. Ismael López, que se perfilan como dos de las peleas más atractivas de la noche.

La cartelera también incluye un prometedor enfrentamiento entre Ubaldo “Tony” Rabaschino y Leonardo Romero, mientras que el boxeo femenino tendrá su espacio con el combate entre la concordiense Jennifer Peralta y la federalense María Rojas.

Además, se aguarda la confirmación de los rivales de Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo, quienes tendrán la oportunidad de seguir sumando experiencia en el ring.

Entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en Minikiosco La Mona, con un valor de 5.000 pesos la general. También se ofrece la posibilidad de adquirir mesas con cuatro sillas a un costo de 40.000 pesos.

La cita es en el Gigante Verde, ubicado en San Luis y Santa María de Oro, donde Concordia vivirá una verdadera fiesta del deporte de los puños.

Redaccion de 7Paginas