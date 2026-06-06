Granja Tres Arroyos busca una salida para la planta La China y abre una mesa de diálogo con el Gobierno provincial y los gremios

La delicada situación que atraviesa la planta La China de Concepción del Uruguay sumó esta semana una instancia clave de diálogo luego de que autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieran reuniones con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y miembros de su gabinete para analizar alternativas que permitan revertir la suspensión de actividades del establecimiento.

Según informó la empresa, el próximo lunes se llevará adelante un encuentro con autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y representantes sindicales de la región con el objetivo de iniciar un proceso de negociación que permita generar las condiciones necesarias para evaluar una posible reapertura gradual de la planta.

Durante la reunión con el mandatario provincial, los directivos de la firma expusieron un panorama detallado sobre la compleja situación económica y financiera que enfrenta actualmente la compañía.

El impacto de la gripe aviar y la crisis financiera

Desde Granja Tres Arroyos señalaron que la crisis se originó principalmente por el cierre de mercados internacionales provocado por las restricciones sanitarias derivadas de la gripe aviar, una situación que afectó seriamente la actividad exportadora del sector avícola argentino.

La empresa explicó que este escenario la obligó a ingresar en un proceso preventivo de crisis y a poner en marcha una reestructuración financiera que, según estiman, podría comenzar a mostrar resultados favorables en el mediano plazo.

Sin embargo, indicaron que las dificultades económicas no fueron el único factor que incidió en la situación actual de la planta de Concepción del Uruguay.

Cuestionamientos a las medidas sindicales

En el diagnóstico presentado ante las autoridades provinciales, la compañía sostuvo que el panorama local se agravó por medidas gremiales que impactaron fuertemente sobre los niveles de faena y afectaron la previsibilidad operativa de la actividad.

De acuerdo con la postura empresarial, las acciones sindicales terminaron profundizando un escenario que ya era complejo debido a la coyuntura internacional.

La firma aseguró que, tras agotar distintas instancias de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el funcionamiento normal del establecimiento, se vio obligada a adoptar la decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado.

El rol del Gobierno provincial

Desde Granja Tres Arroyos destacaron la predisposición mostrada por el Gobierno de Entre Ríos para acompañar institucionalmente el proceso de diálogo y colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan superar la crisis.

La empresa valoró especialmente la voluntad de las autoridades provinciales de trabajar junto a todas las partes involucradas para recomponer el circuito biológico necesario y avanzar en una recuperación parcial de la producción.

La eventual reapertura escalonada aparece como uno de los escenarios que comenzarán a analizarse en las próximas semanas, siempre que se logren acuerdos que otorguen previsibilidad y condiciones operativas para retomar la actividad.

Preservar el empleo y recuperar la producción

Granja Tres Arroyos es una de las empresas avícolas más importantes del país y cuenta con 65 años de trayectoria en la producción alimentaria argentina.

La compañía señaló que actualmente se encuentra enfocada en encontrar soluciones que le permitan continuar operando, sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y preservar una estructura productiva que tiene una fuerte incidencia en la economía regional.

Asimismo, remarcaron que la recuperación de la planta La China podría alinearse con las perspectivas de crecimiento que presenta actualmente el sector avícola en Entre Ríos, una provincia que ocupa un lugar estratégico dentro de la producción nacional.

La reunión prevista para el próximo lunes entre la empresa, los gremios y las autoridades laborales será observada con expectativa por trabajadores, proveedores y toda la comunidad de Concepción del Uruguay, ya que podría marcar el inicio de un proceso destinado a recuperar la actividad de uno de los establecimientos industriales más importantes de la región.

Redacción de 7Paginas