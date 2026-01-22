7PAGINAS

Jueves 22 de enero de 2026
Granja Tres Arroyos: la Provincia intervino, abrió el diálogo y se levantó la medida de fuerza

El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto laboral registrado en la planta La China de la empresa Granja Tres Arroyos, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, y logró la apertura de un canal de diálogo entre la empresa y los trabajadores, lo que permitió levantar la medida de fuerza y normalizar la actividad productiva.
La planta emplea a alrededor de 900 trabajadores, distribuidos en tres turnos, por lo que la situación generó una fuerte preocupación social y productiva en la región. El conflicto se había originado a partir de la falta de pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al año 2025, lo que derivó en la paralización de tareas.

Ante este escenario, y por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se hicieron presentes este jueves en Concepción del Uruguay para mediar entre las partes y encauzar el conflicto a través del diálogo.

Durante el encuentro, la empresa reconoció atravesar una difícil situación económica, asumió el pago de una suma fija y se comprometió a presentar en la próxima audiencia, en la Secretaría de Trabajo, un plan de pagos que brinde “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Tras esta propuesta, los empleados resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, lo que permitió la reanudación de la producción.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la intervención del Estado provincial y afirmó: “Este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones. Por eso intervenimos, convocamos a las partes y facilitamos una mesa de conciliación voluntaria, en la que participaron los secretarios de Trabajo y de Gobiernos Locales, Mariano Camoirano y Ricardo Vales, representantes sindicales y autoridades de la empresa. Lo hemos logrado y la planta La China volvió a funcionar”.

Asimismo, Troncoso subrayó: “Intervenimos como garantes del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, y especialmente el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”.

Según se anticipó a 7Paginas, las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 28 de enero en la Secretaría de Trabajo, donde la empresa deberá presentar formalmente el plan de pagos comprometido