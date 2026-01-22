Granja Tres Arroyos: la Provincia intervino, abrió el diálogo y se levantó la medida de fuerza

La planta emplea a alrededor de 900 trabajadores, distribuidos en tres turnos, por lo que la situación generó una fuerte preocupación social y productiva en la región. El conflicto se había originado a partir de la falta de pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al año 2025, lo que derivó en la paralización de tareas.

Ante este escenario, y por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se hicieron presentes este jueves en Concepción del Uruguay para mediar entre las partes y encauzar el conflicto a través del diálogo.

Durante el encuentro, la empresa reconoció atravesar una difícil situación económica, asumió el pago de una suma fija y se comprometió a presentar en la próxima audiencia, en la Secretaría de Trabajo, un plan de pagos que brinde “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Tras esta propuesta, los empleados resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, lo que permitió la reanudación de la producción.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la intervención del Estado provincial y afirmó: “Este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones. Por eso intervenimos, convocamos a las partes y facilitamos una mesa de conciliación voluntaria, en la que participaron los secretarios de Trabajo y de Gobiernos Locales, Mariano Camoirano y Ricardo Vales, representantes sindicales y autoridades de la empresa. Lo hemos logrado y la planta La China volvió a funcionar”.

Asimismo, Troncoso subrayó: “Intervenimos como garantes del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, y especialmente el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”.

Según se anticipó a 7Paginas, las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 28 de enero en la Secretaría de Trabajo, donde la empresa deberá presentar formalmente el plan de pagos comprometido