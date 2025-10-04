Grave accidente en Concordia: una joven mujer fue embestida por una moto y sufrió fracturas expuestas

Según lo reportado a 7Paginas, el hecho se registró alrededor de las 04:50 horas, cuando un hombre de 51 años, que circulaba en una motocicleta Zanella 150 cc por calle Pte. Illia en sentido Oeste-Este, embistió a una joven de 26 años que se desplazaba de manera peatonal.

A raíz del fuerte impacto, ambas personas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancia del servicio de emergencia 107 al Hospital Masvernat, donde se constató que la mujer sufrió politraumatismos y una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, quedando internada en observación. Por su parte, el conductor de la motocicleta presentó politraumatismos y una fractura en la muñeca izquierda, permaneciendo también bajo cuidados médicos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Octava y efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.