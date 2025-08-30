Grave accidente en el acceso a Federación: motociclista sufrió amputación parcial de una pierna

De acuerdo a lo informado por la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió cuando un camión Fiat Iveco con acoplado, que transportaba madera de pino desde Chajarí hacia un aserradero del parque industrial de Federación, fue impactado de frente por una motocicleta Honda CG Titan.

El camión era conducido por un hombre de 58 años, oriundo de Chajarí, mientras que la moto estaba al mando de un joven de 26 años, con probable domicilio en la ciudad de Concordia.

A raíz del violento impacto, el motociclista sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda, lesiones calificadas como gravísimas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Masvernat de Concordia.

En el lugar trabajó personal de Accidentología Vial, quien realizó las pericias correspondientes, mientras que por disposición judicial se ordenó la extracción de sangre a ambos conductores y el secuestro de los vehículos involucrados.

Interviene en la causa la fiscal de turno, Dra. Mussuliotis.