Grave accidente en la Costanera de Concordia: un joven motociclista sufrió fractura expuesta

El hecho se registró en la intersección de avenida Costanera y calle Scattini, donde intervino personal de la Comisaría Tercera.

Según las primeras informaciones, una motocicleta Honda CB 190R, conducida por un joven de 18 años identificado como Federico Aldiecto, circulaba en sentido norte cuando colisionó contra la puerta del conductor de un automóvil Volkswagen Senda, guiado por un hombre de 31 años.

De acuerdo a los datos recabados por 7Paginas, el vehículo transitaba por un tramo de ripio de la avenida Costanera y, al incorporarse a la traza asfaltada con intención de girar hacia el sur, se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat. Allí, los médicos constataron que presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una fractura expuesta de fémur derecho, por lo que permanece bajo atención médica.

En tanto, la motocicleta fue retenida debido a que el conductor no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Por disposición del fiscal en turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.