Grave accidente en la zona sur de Concordia: un hombre quedó atrapado dentro de una camioneta

Según datos recabados por 7Paginas, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:25, cuando una camioneta Jeep Grand Cherokee, conducida por un hombre de 35 años, con domicilio en Estancia Grande, intentaba incorporarse a la autovía y fue impactada por un camión Mercedes Benz con semirremolque, al mando de un chofer de 58 años, oriundo de Virrey del Pino (Buenos Aires).

Como consecuencia del choque, Alexis Martínez (28), el conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior del rodado. Personal de la Unidad de Rescate, junto a Bomberos Zapadores, Emergencias Médicas 107 y la Policía de Entre Ríos, trabajaron intensamente utilizando herramientas hidráulicas para liberarlo.

Martínez fue trasladado al hospital con traumatismo en el miembro inferior izquierdo, mientras que uno de los acompañantes, Yonatan Milera (33), sufrió lesiones leves. En tanto, el camionero resultó ileso.

De acuerdo con testigos, los ocupantes de la camioneta emanaban un fuerte olor etílico, por lo que el fiscal en turno, Dr. Tomás Scherning, dispuso la extracción de sangre a ambos conductores.

El operativo en la zona fue coordinado por Bomberos Zapadores, Seguridad y Prevención Vial y Comisaría Calabacilla. A pesar del fuerte impacto, la circulación vehicular no se vio interrumpida