Grave accidente en una avenida de Concordia: una mujer fue trasladada al Masvernat con traumatismo de cráneo

Según pudo saber 7Paginas, el siniestro se registró alrededor de las 17:34 horas y demandó la intervención de efectivos de Comisaría Cuarta. El hecho involucró a un automóvil Ford Ka y una motocicleta Motomel CX 150 que circulaba por la mencionada arteria.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el Ford Ka se encontraba estacionado frente a un domicilio ubicado sobre avenida Tavella, a la altura aproximada del 2000. Su conductor manifestó que al intentar ingresar el vehículo al garaje de la vivienda habría quitado el cambio y liberado el freno de mano, provocando que el automóvil descendiera de manera involuntaria hacia la cinta asfáltica.

Como consecuencia de esta situación, el vehículo impactó contra una motocicleta Motomel CX 150 que circulaba en sentido sur-norte, conducida por un hombre que llevaba como acompañante a una mujer.

La acompañante, identificada como Norma Gimenes, de 42 años, sufrió graves lesiones y fue trasladada de urgencia por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Fuentes médicas informaron que la paciente presenta politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano grave y trauma cerrado toracoabdominal. Además, señalaron que permanece en estado crítico debido a una contusión pulmonar bilateral, edema cerebral y hemorragia.

Actualmente se encuentra sedada, intubada, con asistencia respiratoria mecánica y bajo estricto tratamiento médico en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado y de extrema gravedad.

Desde la investigación se indicó además que al momento del accidente el conductor de la motocicleta llevaba colocado el casco protector reglamentario, mientras que la mujer que lo acompañaba no utilizaba este elemento de seguridad.

Las actuaciones continúan en curso y las causas del siniestro son materia de investigación pericial, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.