Grave accidente en uno de los ingresos a Concordia: un caballo suelto provocó un choque en cadena y el vuelco de un camión

Un escenario de caos y destrucción se vivió este viernes, alrededor de las 19:20 horas, en uno de los ingresos a Concordia. Un animal suelto sobre la cinta asfáltica provocó un impactante accidente múltiple en el kilómetro 264 de la Autovía «Gervasio Artigas», en el sentido de circulación norte a sur.

Según supo 7Paginas, todo comenzó cuando una camioneta Fiat Toro de color blanca, en la que viajaban dos personas, no pudo esquivar a un equino que se encontraba sobre la ruta y lo embistió violentamente. El animal, que no poseía marca visible a simple vista, quedó tendido sobre el asfalto.

Solidaridad y tragedia

Ante el siniestro, los ocupantes de un Volkswagen Suran de color azul que circulaba detrás se detuvieron de inmediato con la intención de auxiliar a las personas accidentadas. Sin embargo, en ese preciso momento, la situación se tornó dramática.

Un camión Volvo con semirremolque, que transportaba una carga de troncos de eucaliptus, no logró divisar al animal muerto y pasó por encima de él. El impacto hizo que el chofer perdiera el control del transporte pesado, chocando primero a la Fiat Toro y luego arrastrando a la Suran fuera de la calzada. El camión terminó volcando y obstruyendo media calzada con su pesada carga.

Heridos trasladados al Masvernat

A raíz del fuerte impacto y el posterior arrastre, el servicio de emergencias 107 debió intervenir para trasladar de urgencia al Hospital Masvernat a dos personas, Alexis López (34 años): Domiciliado en la localidad de Feliciano y conductor de la Suran, quien sufrió fractura de Pelvis y Juana Meza (69 años): También trasladada para su atención médica por diversas contusiones.

El resto de los involucrados resultó milagrosamente ileso, pese a la magnitud del choque y el vuelco del camión.

Operativo en la zona

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de La Criolla, con el apoyo de la Jefatura Departamental Concordia, la Dirección de Prevención Vial y la Brigada de Delitos Rurales, quienes iniciaron las actuaciones para intentar identificar al propietario del equino.