Grave accidente frontal entre un camión y un auto en el acceso a Concepción del Uruguay

Según testigos que circulaban por la zona, el impacto fue de gran magnitud y el conductor del automóvil quedó atrapado entre los hierros retorcidos, por lo que debió ser rescatado con la ayuda de transeúntes hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Una ambulancia de Alerta acudió rápidamente al lugar y trasladó al conductor del Gol al Hospital Justo José de Urquiza, mientras que el chofer del camión también fue derivado al mismo nosocomio para su atención médica.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de verificación y prevención debido al riesgo de incendio y a la magnitud del siniestro. Por algunas horas, el acceso permaneció cortado al tránsito, generando demoras en la circulación vehicular.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente, aunque las autoridades indicaron que ambos rodados sufrieron daños materiales de consideración. La investigación se encuentra en curso para determinar las circunstancias que provocaron el violento choque.

Con informacion de La Piramide