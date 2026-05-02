Grave denuncia contra un hogar de menores en Concordia: aseguran que hay varios empleados «en negro» y falta de atención profesional

Para los vecinos de Villa Adela, en el sur de Concordia, el imponente edificio del hogar «Nueva Vida» siempre fue motivo de intriga. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de datos sorprendentes sobre lo que ocurriría puertas adentro podría derivar en una intervención de oficio del ARCA (ex AFIP), de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo y hasta del Copnaf.

Una persona que conoce la vida interna de la institución —vinculada a la iglesia evangélica— y que solicitó estricta reserva de su identidad, confió a 7Paginas un panorama desolador tanto para los trabajadores como para los menores alojados.

Sueldos «miserables» y precarización absoluta

Según el testimonio, en el hogar trabajan varias personas bajo condiciones de informalidad total. «Se estaría ejerciendo el trabajo en negro y no registrado, con sueldos miserables de 320 mil pesos mensuales por 8 horas diarias de labor y apenas cuatro francos al mes», detalló la fuente.

A la falta de registración laboral se sumaría la ausencia de seguros para el personal. Además, a pesar de la aparente solvencia del edificio, denunciaron que el lugar no contaría con matafuegos ni certificados de fumigación, poniendo en riesgo la seguridad e higiene de quienes allí conviven.

Menores en riesgo y falta de contención

El punto más sensible de la denuncia recae sobre la atención de los menores. Actualmente, en el lugar estarían alojados 40 niñas, 28 varones y 23 bebés.

La fuente advirtió que los niños y adolescentes no contarían con la contención profesional adecuada (Concurriría un psiquiatra solo una vez por mes). Como ejemplo de esta desidia, mencionó el caso de una adolescente con problemas de salud mental que no estaría recibiendo el tratamiento ni el seguimiento médico correspondiente.

Un pedido de intervención urgente

Ante la gravedad de los hechos relatados, se espera que las autoridades laborales y los organismos de protección a la niñez tomen cartas en el asunto. La denuncia pone el foco en la contradicción entre la fachada de una institución con «mucha solvencia» y la supuesta realidad de explotación y falta de cuidados básicos que sufrirían tanto empleados como menores en el corazón de Villa Adela.