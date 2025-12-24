Grave denuncia en Concordia: contó que su amiga la llevó engañada, la abusaron y la mantuvieron cautiva

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico en una vivienda ubicada en la intersección de calles Salta y Néstor Kirchner, en el marco de una investigación impulsada por el fiscal de Género y Abuso Sexual, Mauro Jaume, y ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró.

Según se informó, la investigación fue desarrollada por personal policial a cargo del comisario Ramiro Monzón, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Durante el allanamiento se secuestraron elementos de interés para la causa, mientras que la División Policía Científica, encabezada por el comisario Marcelo Noguera, realizó tareas de planimetría, registro fotográfico y búsqueda de indicios biológicos en el lugar.

La causa se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó que permaneció privada de su libertad durante más de 24 horas en el domicilio allanado. Durante ese período, habría sufrido lesiones y fue abusada sexualmente por un hombre que reside en la vivienda. De acuerdo a su testimonio, logró escapar y posteriormente radicar la denuncia ante las autoridades.

Con las pruebas recolectadas, la Fiscalía solicitó el allanamiento y la detención del morador del domicilio, medida que fue considerada procedente en función de los elementos incorporados al expediente.

En su relato, la mujer indicó que durante la noche del domingo fue llevada hasta ese lugar por una supuesta amiga, quien le habría dicho que se trataba de una fiesta. Sin embargo, una vez en el domicilio, la acompañante se retiró con el pretexto de ir a comprar cigarrillos y no regresó. Fue en ese contexto cuando el hombre se habría aprovechado de la situación y atacado a la víctima.

El fiscal Jaume continúa analizando la causa y no descarta la posible participación de la mujer que condujo a la denunciante hasta el lugar, mientras avanzan las medidas judiciales para esclarecer completamente los hechos.

Con información de Concordia policiales