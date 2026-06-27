Grave denuncia en Concordia: Una patota emboscó y golpeó brutalmente a un compañero de la Escuela de Comercio Nº 1

El ataque se inició este viernes a la salida del turno mañana, extendiéndose desde las puertas del colegio hasta la Plaza 25 de Mayo y la peatonal céntrica. La agresión ocurrió ante la mirada indiferente de transeúntes y fue filmada por otros estudiantes que celebraron el ataque como un espectáculo, viralizando las imágenes en las redes sociales.

El origen del conflicto: Una foto alterada con Inteligencia Artificial

Según relató la madre de la víctima, Noelia Rebeca Mieres, en una entrevista exclusiva concedida a 7Páginas, el conflicto comenzó semanas atrás debido a una fotografía de una alumna que fue manipulada mediante una aplicación digital (IA) para mostrarla sin prendas de vestir. Aunque Tomás solo reenvió el archivo a un compañero y el equipo directivo y de orientación de la escuela ya había realizado una charla aclaratoria identificando a los verdaderos responsables del montaje, el joven comenzó a recibir reiteradas amenazas.

«Mi hijo venía recibiendo amenazas del novio de la nena y de sus amigos desde hace dos semanas. Hicimos la denuncia en la policía y guardamos los mensajes. Ayer, a las 13:00 en punto, saliendo de la escuela, lo estaban esperando gurises mucho más grandes, de 16 a 18 años, y lo emboscaron», detalló la madre.

Brutal persecución ante la pasividad social y policial

La reconstrucción del trayecto realizada por la familia expone un nivel de desprotección alarmante. La patota persiguió a Tomás hasta la Plaza 25 de Mayo. Allí, junto a uno de los bancos, le propinaron un fuerte golpe en la zona de la sien que lo dejó mareado y desorientado.

La madre denunció que un efectivo policial observó la situación y solo atinó a separarlos momentáneamente, sin demorar a los agresores. Tomás intentó refugiarse caminando hacia la zona de la peatonal, pero el hostigamiento continuó. En los videos filmados por los propios alumnos se observa cómo le tapan la cara con su propio buzo para impedir que se defienda mientras continúan golpeándolo y amenazándolo de muerte. Finalmente, una mujer intervino al verlo descompensado en la parada del colectivo y llamó a su padre.

«Se siente solo, vulnerable y burlado por los que decían ser sus amigos. En el último video, cuando va a la parada, se escucha claramente que dicen ‘vamos a matarlo ahora’. Tiene terror y no quiere volver a la escuela», manifestó con profunda angustia Mieres.

Convocatoria y pedido de justicia: «Que mi hijo no sea un Sosa más»

La familia de Tomás responsabilizó de forma directa a las autoridades de la Escuela de Comercio Nº 1, afirmando que un directivo fue testigo del acoso en la puerta del establecimiento minutos antes del desenlace y se retiró del lugar sin resguardar al menor ni dar aviso a la policía.

Ante la reiteración de hechos de violencia que se vienen registrando en las inmediaciones del colegio ubicado en pleno centro de la ciudad, un grupo de padres autoconvocados decidió intervenir de manera firme.

Para este lunes, entre las 08:20 y las 08:30 horas, convocaron a una manifestación pacífica en las puertas de la Escuela de Comercio Nº 1 para exigir medidas disciplinarias severas y un corredor escolar seguro. «No queremos que esto se naturalice. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables paguen y para que mi hijo no sea un Sosa más en Concordia», concluyó la madre.

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