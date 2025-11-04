7PAGINAS

Martes 4 de noviembre de 2025
Grave: el comerciante que provocó el incendio en un edificio de Concordia permanece internado con pronóstico reservado

Desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat informaron a 7Paginas el estado de salud del hombre involucrado en el grave incendio ocurrido en la mañana de este lunes, donde tres vehículos fueron consumidos por las llamas dentro de un edificio de Concordia.
Se trata de Rubén Alsogaray, comerciante local que, tras provocar el siniestro, habría intentado quitarse la vida.

Según el parte médico oficial, el paciente ingresó al hospital con signos de intoxicación por monóxido de carbono, aparentemente auto infringida, presentando además quemaduras en las vibrisas (vellos nasales), presencia de hollín en las narinas y escoriaciones sobre la región nasal.

Los profesionales detallaron que el hombre llegó con deterioro del sensorio, motivo por el cual se decidió intubarlo, conectarlo a respirador mecánico y trasladarlo a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El informe agrega que Alsogaray presenta hipotensión sostenida, pupilas mióticas y contenido gástrico con olor a componentes de combustión, lo que agrava su cuadro general. El estado es delicado y el pronóstico, reservado.

El dramático episodio, que conmocionó a Concordia, sigue bajo investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales, mientras el hombre permanece internado en estado crítico.

Foto: Marcelo Gonzalez