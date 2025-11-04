Grave: el comerciante que provocó el incendio en un edificio de Concordia permanece internado con pronóstico reservado

Se trata de Rubén Alsogaray, comerciante local que, tras provocar el siniestro, habría intentado quitarse la vida.

Según el parte médico oficial, el paciente ingresó al hospital con signos de intoxicación por monóxido de carbono, aparentemente auto infringida, presentando además quemaduras en las vibrisas (vellos nasales), presencia de hollín en las narinas y escoriaciones sobre la región nasal.

Los profesionales detallaron que el hombre llegó con deterioro del sensorio, motivo por el cual se decidió intubarlo, conectarlo a respirador mecánico y trasladarlo a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El informe agrega que Alsogaray presenta hipotensión sostenida, pupilas mióticas y contenido gástrico con olor a componentes de combustión, lo que agrava su cuadro general. El estado es delicado y el pronóstico, reservado.

El dramático episodio, que conmocionó a Concordia, sigue bajo investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales, mientras el hombre permanece internado en estado crítico.

Foto: Marcelo Gonzalez