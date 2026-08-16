Grave episodio en Paraná: tras la derrota ante Colón, barras agredieron violentamente a jugadores de Patronato

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron este sábado en la ciudad de Paraná tras la llegada del plantel profesional del Club Atlético Patronato a sus instalaciones, luego de haber caído derrotado frente a Colón de Santa Fe.

Según los datos preliminares que trascendieron, un grupo de personas pertenecientes a la parcialidad del club esperaba al micro que trasladaba a la delegación dentro del predio de la institución. En ese contexto se desató una violenta agresión física contra los futbolistas, entre los cuales Alan Sosa y Facundo Díaz habrían sido los principales afectados.

Heridos y sospecha de armas en la agresión

Como consecuencia del ataque, algunos integrantes del plantel sufrieron heridas de diversa consideración y debieron recibir atención médica en el lugar.

Gravedad del hecho: Versiones preliminares señalan que parte de las lesiones habrían sido causadas mediante el uso de armas de fuego empleadas como elementos contundentes (culatazos), una hipótesis de alta gravedad que se encuentra bajo investigación policial y a la espera de confirmación oficial.

Repudio total: Las imágenes registradas en el lugar dieron cuenta de un panorama desolador que excede completamente cualquier tipo de análisis o resultado deportivo.

Este nuevo e inadmisible hecho de violencia vuelve a poner en jaque la seguridad en las instituciones deportivas de la provincia, recordando que la violencia no puede ni debe tener ningún tipo de lugar en el fútbol.

Por Alberto Vallejos