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Sábado 11 de julio de 2026
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Grave estado de salud de una oficial de Policía tras recibir un disparo de su arma reglamentaria

Una oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos se encuentra internada en estado gravísimo luego de sufrir una herida de arma de fuego en un hecho ocurrido este viernes en su domicilio de Concepción del Uruguay.
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Redacción 7Paginas

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La joven, de aproximadamente 25 años, fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según trascendió, presenta un disparo en la cabeza y su estado sería crítico. Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre su evolución ni sobre las circunstancias en las que se produjo el episodio.

La funcionaria policial es oriunda de Concepción del Uruguay, egresó como oficial ayudante en 2022 y actualmente presta servicio en la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú.

Las autoridades investigan cómo ocurrió el hecho y aguardan los informes correspondientes para determinar las circunstancias del dramático episodio.

Fuente: 03442

 