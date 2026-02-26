7PAGINAS

Jueves 26 de febrero de 2026
Grave siniestro vial en ruta entrerriana: un joven murió tras la colisión entre una moto y un auto

Un joven de 18 años falleció en la madrugada de este jueves tras un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 41, en jurisdicción de Viale.
El hecho se produjo alrededor de las 4:50 y fue protagonizado por un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel, por causas que se tratan de establecer.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el conductor del rodado menor circulaba sin acompañantes y perdió la vida en el lugar como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas tras el impacto.

En tanto, el automóvil era conducido por un hombre de 52 años, quien también se desplazaba solo. Si bien no presentó lesiones visibles, fue trasladado al hospital de Viale para una evaluación médica preventiva.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría de Viale, que dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispusieron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

