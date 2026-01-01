Siniestro vial en uno de los accesos a Concordia: una joven sufrió grave fractura

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:45 horas y fue protagonizado por una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Audi A4. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la Ford EcoSport era conducida por un hombre de 68 años, quien realizaba el rulo correspondiente tras salir de la autovía para ingresar a la ciudad de Concordia por la Ruta Provincial 4. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo colisionó con un Audi A4, que era conducido por un hombre de 37 años y circulaba por la Ruta 4 en sentido noroeste.

Tras el choque, en el lugar intervinieron efectivos policiales y personal de emergencias 107, quienes asistieron a los ocupantes de ambos vehículos. Tres personas fueron trasladadas en ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas 107 hacia la guardia del hospital Masvernat para su evaluación y atención médica.

Entre los heridos se encontraba una joven mujer de 22 años, quien sufrió una grave fractura de fémur en uno de sus miembros inferiores. También fueron derivados el conductor de la Ford EcoSport, de 68 años, y un hombre de 29 años, cuyas lesiones quedaron sujetas a evaluación médica.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias que derivaron en el siniestro vial ocurrido en este transitado acceso oeste de la ciudad.