Gremios docentes no aceptan la propuesta oficial y declaran conflicto

Según trascendió, la propuesta presentada por el Gobierno provincial incluyó una suma de 45 mil pesos no remunerativos y no bonificables; otros 25 mil pesos fijos bajo el mismo carácter que el año anterior para docentes con más de 10 años de antigüedad; un incremento del 50% en la Ayuda Escolar; y 30 mil pesos no remunerativos destinados a jubilados.

La oferta fue rechazada por los gremios, que declararon el “conflicto” y anticiparon que evaluarán medidas de fuerza.

Inicio de clases en duda

El inicio del ciclo lectivo podría verse afectado. La CTERA anunció un plan de lucha nacional que contempla un paro de 24 horas el lunes 2 de marzo, fecha prevista para el comienzo de clases en varias jurisdicciones. Entre los reclamos centrales figura la reapertura de la paritaria nacional docente.

Desde AGMER ya adelantaron su adhesión a la medida de fuerza, lo que pone en duda el normal arranque del calendario escolar en la provincia.

Contraste con el acuerdo estatal

La negociación docente se abrió pocas horas después de que la Administración provincial cerrara un acuerdo salarial con los trabajadores estatales. El viernes último, la UPCN firmó un entendimiento que contempla una suma fija no remunerativa de entre 150 mil y 320 mil pesos, lo que representaría —según se informó oficialmente— un incremento promedio cercano al 16%.

El escenario, ahora, queda supeditado a una nueva convocatoria paritaria que permita acercar posiciones y evitar que el conflicto impacte de lleno en el inicio del ciclo lectivo 2026.

Con informacion de Ahora