Grieta en la fe: Concejales y pastores involucrados en una polémica por la pobreza y el uso electoral de la asistencia

La paz social y religiosa en Concordia se vio sacudida esta semana tras la presentación de una nota formal por parte de la Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC) ante el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. En el documento, los religiosos alertaron sobre la «agudización crítica» de la pobreza y solicitaron la declaración urgente de la Emergencia Alimentaria y de Salud Mental.

Sin embargo, el pedido no fue recibido de manera unánime. Lo que siguió fue una sucesión de réplicas que expusieron una profunda división en la comunidad evangélica y una defensa cerrada por parte de los concejales de Juntos por Entre Ríos.

El pedido de APUC: «Cinco ejes ante una realidad sombría»

La asociación que nuclea a los pastores locales fundamentó su reclamo en la presencia de familias enteras revolviendo basura para comer y el aumento de personas en situación de calle. Entre sus puntos clave, exigieron:

Declaración de Emergencia Alimentaria (Ley N° 11.140).

Relevamiento nutricional exhaustivo.

Políticas de generación de empleo genuino.

Cumplimiento de los pactos éticos de San Antonio de Padua y de Julio.

Emergencia en Salud Mental para abordar adicciones y suicidios.

«El deterioro del tejido social es evidente. Esto no se resuelve con estigmatización, sino con políticas integrales», afirmaron desde APUC, definiendo la asistencia como una «inversión» y no como un gasto.

La respuesta interna: «Desinformación y agenda electoral»

La primera señal de quiebre vino desde la propia comunidad religiosa. Los pastores Ladislao Casco y Nancy Romero (Iglesia ICSI Concordia) salieron a cruzar al grupo solicitante, acusándolos de «oportunismo político».

Casco y Romero desmintieron el panorama sombrío de APUC y llamaron a la «responsabilidad periodística». Según este sector, el documento crítico surge en un momento de alineaciones estratégicas con miras al 2027. «La desinformación siembra desconfianza y divide a los vecinos», rezaba su comunicado, reafirmando que el rol de la iglesia es dar esperanza y no lanzar proclamas políticas.

La contraofensiva de Pastores Unidos

Ante estas acusaciones, desde Pastores Unidos no tardaron en responder, aclarando que APUC tiene la facultad representativa de la institución y que Casco y Romero «no representan al cien por ciento de la iglesia». Además, dispararon directamente contra el pastor Casco, tildándolo de ser un «militante político» histórico y sugiriendo que ciertos medios son funcionales a una opereta política.

Concejales oficialistas: «Se terminaron los inescrupulosos»

Finalmente, el debate llegó al terreno legislativo. Los concejales oficialistas Emmanuel Godoy y Mauricio Rey (Foto) salieron al cruce de APUC con declaraciones punzantes.

«Usar la pobreza con fines políticos habla más de quien intenta hacerlo que de quienes la padecen», sentenciaron. Godoy remarcó que la gestión de Azcué puso el tema sobre la mesa desde el primer día para evitar que los pobres sean «monedas de cambio». «Se comenzó a trabajar para que los recursos lleguen a la gente y no a inescrupulosos que se disfrazaban de comedores sociales para quedarse con la comida», disparó el edil.

Por su parte, el concejal Rey vinculó directamente a los firmantes de la nota con sectores políticos derrotados en 2023: «Hoy hablan desde una posición política, con personas que fueron parte de listas de candidatos de un signo político responsable de los índices de pobreza que azotan la ciudad hace años».

Godoy también lanzó un reproche sobre la falta de compromiso real: «Es llamativo que, cuando se conformó la Mesa de Desarrollo Humano para tratar adicciones, fueron invitados reiteradamente y nunca asistieron ni acompañaron con su presencia», disparó.

Redacción de 7Paginas