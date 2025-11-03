Grieta familiar en el peronismo: Enrique Cresto dijo no compartir los dichos de su padre, quien trató de corruptos a los dirigentes del PJ

Las duras palabras de Juan Carlos Cresto

En una entrevista reciente, Juan Carlos Cresto, también ex intendente de Concordia y figura histórica del PJ, atribuyó parte de la derrota electoral del peronismo entrerriano a lo que definió como “una matriz corrupta que afecta al partido”.

“Hoy el PJ es un partido acéfalo. Los que lo están manejando deberían dar un paso al costado, por vergüenza y por fracaso”, sostuvo.

Además, fue especialmente crítico con la gestión del ex gobernador Gustavo Bordet, a la que calificó como “un desastre”.

“En Entre Ríos existe una matriz corrupta que ningún gobernante ha podido romper”, añadió el dirigente, mencionando casos como los contratos truchos, irregularidades en ENERSA y hechos recientes en Vialidad Provincial.

Cresto padre concluyó su duro diagnóstico afirmando que “hace falta una buena cárcel para meter presos a todos los corruptos, sean funcionarios o políticos”.

Enrique Cresto marcó distancia

Ante la repercusión que generaron esas expresiones, Enrique Cresto utilizó sus redes sociales para aclarar su posición y dejar en claro que no comparte las opiniones de su padre.

“Buenos días. Me veo en la obligación de aclarar que no comparto las declaraciones recientes del Sr. Juan Carlos Cresto, mi padre. Más allá de tener el mismo apellido, ni él me conduce a mí, ni yo a él”, escribió el legislador concordiense.

El mensaje generó sorpresa en el ámbito político local y provincial, donde ambos referentes han compartido en el pasado espacios de gestión y militancia dentro del justicialismo.

Repercusiones en el PJ

Las declaraciones de ambos dirigentes reavivan el debate interno dentro del Partido Justicialista entrerriano, que atraviesa un proceso de autocrítica tras las derrotas electorales y busca reconfigurar su conducción.

Mientras Juan Carlos Cresto insiste en que “la corrupción ha minado la credibilidad del movimiento”, su hijo Enrique intenta mostrarse como parte de una nueva generación de dirigentes, más enfocada en la reconstrucción y el futuro del peronismo.

Por el momento, desde la conducción provincial del PJ no hubo pronunciamientos oficiales sobre esta polémica que, lejos de pasar inadvertida, evidencia la grieta no solo dentro del partido, sino también en una de las familias más influyentes de la política concordiense.