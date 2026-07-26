Gualeguay se viste de celeste y blanco para un emotivo homenaje a Lisandro Martínez

El encuentro, convocado por la Municipalidad de Gualeguay y abierto a toda la ciudadanía, busca celebrar el destacado desempeño del defensor en la máxima cita del fútbol internacional, así como su permanente orgullo por sus raíces entrerrianas.

Bajo la consigna de acompañar al futbolista con banderas, camisetas y mensajes de afecto, el municipio invitó a las familias y vecinos de la región a acercarse a la «Ciudad de los Poetas» para formar parte de una fiesta popular y emotiva.

«Este domingo recibimos con orgullo a uno de los nuestros. Un campeón del mundo que lleva a Gualeguay y a Entre Ríos en el corazón. Vení a compartir este momento único para brindarle el reconocimiento y el cariño que se merece», expresaron desde la organización a través de las redes sociales oficiales.

La cita está programada para las 15:00 horas en la Costanera local, un espacio icónico que servirá de escenario para que miles de gualeguayenses y visitantes manifiesten su gratitud y admiración hacia «Licha».