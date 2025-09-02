Gualeguay: Valdés y el abogado de Cristina apoyaron a Rubattino y Gaillard

Allí, Valdés señaló: “La violencia política no empezó ni terminó con el atentado a Cristina. El desafío es que la democracia pueda ponerle límites a los discursos de odio y al lawfare que buscan condicionar a quienes se animan a transformar la realidad. Cristina es Inocente, por eso no le abrieron en recurso de apelación, porque es: inocente».

Durante el encuentro, en un aplauso cerrado vecinos y militantes cantaban: “Cristina es inocente, lo dicen los obreros, lo dicen los docentes”.

Por su parte, Gaillard afirmó: “Defender a Cristina es defender la democracia. Este encuentro es un llamado a no naturalizar la persecución ni el intento de magnicidio, porque lo que está en juego es la vigencia plena de las instituciones y los derechos de nuestro pueblo».

Finalmente, Ubeira, dijo, «Lo que hizo Carolina, puedo decir con total autoridad, fue uno de los esfuerzos más formidables dentro del sistema democrático Argentino por llevar adelante un juicio político a una corte que como ustedes saben está imputada de gravisimos delitos. Por eso hoy vine a Entre Ríos a apoyar a quién va como candidata a Senadora».

