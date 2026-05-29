Gualeguaychú se viste de Handball: fin de semana con la liga de plata y de oro

El sábado 30 de mayo se disputará la Liga de Plata, mientras que el domingo 31 de mayo llegará el turno de la Liga de Oro, con los equipos más competitivos de la provincia buscando dejar su sello.
ACCIÓN EN CONCORDIA – FORMATIVAS
La actividad también tendrá su capítulo en Concordia, donde se realizará un Encuentro de Formativas (Cadetes Masculino):
Sábado 30/05 – 11:00 h
Club Capuchinos
Capuchinos “B” vs Ferro “B”
LIGA DE PLATA — SÁBADO 30/05
Sede: Gualeguaychú – Cancha: Club Central Entrerriano
13:00 h – Club Central Entrerriano (Gchu.) vs U.N.E.R. (Oro Verde) – Masculino
15:00 h – Club 25 de Mayo (Victoria) vs Club Don Bosco (Paraná) – Masculino
LIGA DE ORO — DOMINGO 31/05
Sede: Gualeguaychú – Cancha: CEF
11:00 h – Club Capuchinos (Concordia) vs Club 25 de Mayo (Victoria) – Femenino
12:30 h – Club Don Bosco (Paraná) vs Club Sarmiento (Victoria) – Femenino
14:00 h – Club Paracao (Paraná) vs Club Capuchinos (Concordia) – Masculino
15:30 h – CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) vs Club Ferrocarril (Concordia) – Femenino
17:00 h – Club Juventud Unida (Gchu.) vs CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) – Masculino
CAPACITACIÓN FEH – PLANILLERO Y CRONOMETRISTA
El Cuerpo Arbitral de la FEH informa que el sábado 30 de mayo se realizará en Gualeguaychú una Capacitación para Planillero y Cronometrista, una instancia clave para quienes deseen formarse y poder ser convocados en las próximas fechas de Liga.
Costo de inscripción: $5.000
Sede: Ciudad de Gualeguaychú
La FEH invita a participar y aprovechar esta oportunidad de crecimiento dentro del deporte.
Por Gustavo Cardozo