Viernes 29 de mayo de 2026
Gualeguaychú se viste de Handball: fin de semana con la liga de plata y de oro

La capital nacional del Carnaval, Gualeguaychú, será escenario de un súper fin de semana a puro handball, recibiendo a los planteles superiores del handball federativo provincial en dos jornadas intensas, vibrantes y decisivas.
Redacción 7Paginas

El sábado 30 de mayo se disputará la Liga de Plata, mientras que el domingo 31 de mayo llegará el turno de la Liga de Oro, con los equipos más competitivos de la provincia buscando dejar su sello.

ACCIÓN EN CONCORDIA – FORMATIVAS

La actividad también tendrá su capítulo en Concordia, donde se realizará un Encuentro de Formativas (Cadetes Masculino):

Sábado 30/05 – 11:00 h

Club Capuchinos

Capuchinos “B” vs Ferro “B”

LIGA DE PLATA — SÁBADO 30/05

Sede: Gualeguaychú – Cancha: Club Central Entrerriano

13:00 h – Club Central Entrerriano (Gchu.) vs U.N.E.R. (Oro Verde) – Masculino

15:00 h – Club 25 de Mayo (Victoria) vs Club Don Bosco (Paraná) – Masculino

LIGA DE ORO — DOMINGO 31/05

Sede: Gualeguaychú – Cancha: CEF

11:00 h – Club Capuchinos (Concordia) vs Club 25 de Mayo (Victoria) – Femenino

12:30 h – Club Don Bosco (Paraná) vs Club Sarmiento (Victoria) – Femenino

14:00 h – Club Paracao (Paraná) vs Club Capuchinos (Concordia) – Masculino

15:30 h – CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) vs Club Ferrocarril (Concordia) – Femenino

17:00 h – Club Juventud Unida (Gchu.) vs CEPF Nº 3 (C. del Uruguay) – Masculino

CAPACITACIÓN FEH – PLANILLERO Y CRONOMETRISTA

El Cuerpo Arbitral de la FEH informa que el sábado 30 de mayo se realizará en Gualeguaychú una Capacitación para Planillero y Cronometrista, una instancia clave para quienes deseen formarse y poder ser convocados en las próximas fechas de Liga.

Costo de inscripción: $5.000

Sede: Ciudad de Gualeguaychú

La FEH invita a participar y aprovechar esta oportunidad de crecimiento dentro del deporte.

Por Gustavo Cardozo