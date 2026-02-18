Gualeguaychú será sede del Encuentro Cannábico del Litoral

Según lo anticipado a 7Paginas, la actividad se desarrollará durante toda la jornada y contará con dos espacios simultáneos: un escenario principal con paneles y charlas abiertas, y una sala de experiencias orientada a la formación práctica y al intercambio de saberes técnicos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados.

Paneles y debates en el escenario principal

En el espacio central se abordarán temas vinculados al desarrollo de la ciencia cannábica en Entre Ríos, el uso del cannabis en salud —incluyendo ansiedad, reducción de riesgos y dosificación de aceites—, el marco legal vigente en Argentina y la provincia, así como los desafíos para avanzar del autocultivo hacia modelos productivos más amplios.

También se compartirán experiencias de organizaciones sociales y clubes cannábicos del litoral, además de propuestas culturales y musicales previstas a lo largo del día.

Talleres y asesoramiento especializado

De manera paralela, la sala de talleres ofrecerá actividades prácticas y espacios de consulta, entre ellos un punto de acceso a la salud con asesoramiento médico y veterinario.

El programa incluye talleres sobre cannabis y dolor menstrual, degustación de flores para reconocer efectos según perfiles aromáticos, elaboración de aceites con control de calidad, presentación de productos y servicios para optimizar el cultivo, y capacitaciones sobre reproducción vegetal y esquejes.

En el predio habrá además stands de marcas, proyectos y organizaciones vinculadas al sector.

Organización y objetivos

El Encuentro Cannábico del Litoral está dirigido a asociaciones civiles, cultivadores, pacientes, profesionales de la salud, emprendedores y público en general. El objetivo es fortalecer la camaradería, el intercambio regional y la circulación de información basada en evidencia.

El evento es organizado por Pango Asociación Civil (responsable del club Un Viaje Astral) y Cultivando Costa a Costa Asociación Civil.

Para entrevistas y mayor información, los contactos habilitados son Maximiliano Miño Raffo (+54 9 3446 56-5017) y Gonzalo Bustos Cardoso (+54 9 3435 18-1477).