Gualeguaychú: siguen graves el policía y su pareja tras un intento de femicidio

De acuerdo con la información difundida, no existían denuncias previas de violencia en la pareja. Desde la Jefatura Departamental de Policía aseguraron que la noticia generó sorpresa, ya que Corvalán era considerado “un buen trabajador”.

La investigación

El fiscal de la causa, Jorge Gutiérrez, confirmó que la investigación está caratulada como “tentativa de femicidio”, figura que contempla penas de hasta 15 años de prisión.

“Él está aprehendido desde el primer momento, más allá de que no se le ha podido informar, custodiado por la Policía. Una vez que salga de esto, si sale, recibirá la imputación”, explicó el funcionario judicial.

Entre las medidas en curso, se analiza tomar testimonio a la hija de ambos a través de una Cámara Gesell, y se prevé reconstruir la vida de la pareja con testimonios de su entorno más cercano.

Asimismo, el fiscal encomendó a Gendarmería Nacional la realización de las pericias técnicas, dado que el acusado pertenece a la fuerza policial provincial. También se secuestraron dos teléfonos celulares y se analizarán las prendas de vestir para detectar rastros de pólvora.

El hecho

Según la investigación, el sargento Corvalán habría utilizado su arma reglamentaria calibre 9 milímetros para disparar contra su pareja y luego intentar suicidarse.

Gutiérrez remarcó que la calificación legal del hecho está agravada: “Se lo toma como tentativa de femicidio, agravado por la condición de mujer y por ser el cónyuge. Más grave de lo que está tipificado, no se puede”.

El estado de salud

El parte médico del Hospital Centenario detalló que Carolina Huck presenta una lesión toracoabdominal y permanece con asistencia respiratoria mecánica, en estado crítico.

En tanto, Mariano Corvalán sufrió una lesión cerebral, también con asistencia mecánica y pronóstico reservado. Ambos continúan internados en la Unidad de Terapia Intensiva.

La justicia avanza en la investigación mientras la comunidad sigue con preocupación la evolución del estado de salud de los dos pacientes.

Redaccion de 7Paginas