Gualeguaychú y Gualeguay recibieron nuevas ambulancias para fortalecer la red sanitaria provincial

En Gualeguaychú, la recepción de los móviles se realizó con la presencia de Blanzaco, la directora del Hospital Centenario, Andrea Martins, el intendente de la ciudad, Mauricio Davico, y el director provincial del servicio de emergencias 107, José Cáceres. Las unidades fueron donadas por la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Se trata de dos ambulancias de alta complejidad: una equipada especialmente para el traslado de pacientes pediátricos y neonatales —con incubadora y respirador de transporte específico— y otra destinada a la atención y derivación de pacientes adultos. En tanto, el hospital San Antonio de Gualeguay recibió una ambulancia de media complejidad para reforzar su capacidad operativa.

Blanzaco sostuvo que estas incorporaciones se integran a la red de traslado interhospitalario seguro que la provincia viene consolidando. “Así como estas, hay seis más que están distribuidas en los hospitales principales, como el San Martín, San Roque y Masvernat. La idea es contar con una red que garantice que, cuando sea necesario llevar o traer pacientes críticos entre localidades, dispongamos de los recursos para hacerlo con seguridad”, afirmó.

Respecto de la unidad neonatal, el ministro subrayó que posee “características particulares”, adecuadas para la atención de bebés y niños en situaciones críticas.

Por su parte, el intendente Davico señaló que la entrega responde a una demanda urgente de la comunidad. “Teníamos una necesidad imperiosa de contar con una ambulancia neonatal en la ciudad, y lo pudimos lograr gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio, la gobernación, la CTM de Salto Grande y el Hospital”, destacó.

La gira del ministro comenzó el miércoles con entregas en Concordia y Chajarí, y continuó este jueves por la mañana en Colón y Concepción del Uruguay, en el marco de un plan de fortalecimiento de la red sanitaria entrerriana.

Redaccion de 7Paginas