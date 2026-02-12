Guardavidas de Concordia se capacitaron sobre estrategias preventivas en aguas recreativas y floraciones algales

La instancia formativa tuvo como eje principal fortalecer el conocimiento para la detección temprana de estos fenómenos, además de repasar los lineamientos vinculados al monitoreo y control del agua conforme a la Resolución Provincial N.º 84/07, normativa que regula el uso de aguas destinadas a actividades recreativas.

La ingeniera Paola Sinner, del Departamento Técnico de la Subsecretaría de Ambiente, explicó que durante la jornada se trabajó sobre “las medidas preventivas en la calidad del agua de uso recreativo como playas, ríos y piletas, en relación a las floraciones algales, las bacterias y microorganismos presentes en el río y sus niveles”. Asimismo, remarcó que el plan de monitoreo se basa en normativas y resoluciones provinciales que establecen los parámetros de control.

Por su parte, Martín Novoa, especialista en floraciones algales y director del GISAe y del Laboratorio de Aguas y Efluentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), destacó la importancia del rol de los guardavidas. “Son quienes están en contacto directo con el agua y con la gente. El fenómeno de las algas ya está presente en la región y lo ideal es prevenir, capacitar y advertir sobre el peligro o potencial riesgo para la salud”, sostuvo.

Desde el sector de los trabajadores, Franco Álvarez y Luis Penco, guardavidas e integrantes de SUGARA, valoraron la iniciativa. “Estas instancias son muy importantes, ya que pocas veces hemos tenido capacitaciones referidas específicamente al río. Somos los primeros informantes ante vecinos y turistas, por lo que contar con estos conocimientos es fundamental”, señalaron, destacando que una mayor cantidad de agentes capacitados redunda en mayor seguridad para quienes disfrutan de las playas.

Cabe recordar que el municipio realiza un seguimiento semanal en las playas habilitadas y en zonas de alta concurrencia, con toma de muestras para evaluar parámetros microbiológicos vinculados a agentes patógenos, además de controles visuales para detectar posibles floraciones algales. Estas tareas se complementan con el trabajo que lleva adelante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).