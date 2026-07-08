Guardavidas de YMCA realizaran sus practicas en las termas del Ayui

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) continúa fortaleciendo vínculos con instituciones educativas mediante la implementación de acciones conjuntas. En este marco, comenzaron las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de la cohorte 2025-2026 de la carrera de Guardavidas de YMCA Entre Ríos en las Termas del Ayuí.

La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio de cooperación firmado recientemente entre ambas instituciones y permitirá que los futuros guardavidas completen su etapa de formación práctica en las instalaciones administradas por CODESAL.

El director de YMCA Entre Ríos, Héctor Andrés Rousset, agradeció el acompañamiento de la Corporación y destacó la importancia de esta articulación para la formación de los estudiantes. “Hemos formalizado un convenio con un claro objetivo: la formación, las pasantías y las prácticas profesionalizantes de nuestros guardavidas. Queremos agradecer al presidente de CODESAL por brindarnos las instalaciones para llevar adelante este proceso”, expresó.

Durante su visita al complejo, Rousset también puso en valor el estado de las Termas del Ayuí, destacando el trabajo realizado en las instalaciones. “Hacía un tiempo que no venía y estoy sorprendido por la calidad de presentación que tienen. Están muy bonitas y ofrecen excelentes espacios tanto para los concordienses como para quienes visitan la ciudad”, señaló.

Este tipo de acciones permiten fortalecer la formación de nuevos profesionales, generar vínculos entre instituciones y poner en valor los espacios públicos administrados por CODESAL, promoviendo su utilización con fines educativos, deportivos y recreativos.

CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, continúa impulsando alianzas estratégicas que promueven la capacitación, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de los espacios turísticos de la región.