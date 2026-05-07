Guerra de familias en la zona oeste: Múltiples allanamientos en el barrio Los Pájaros y cuatro detenidos

La zona oeste de Concordia volvió a ser escenario de una violenta escalada de tensión entre bandas antagónicas. Este jueves, en las primeras horas de la mañana, un megaoperativo policial desembarcó en el barrio Los Pájaros para poner freno a un conflicto que, según fuentes oficiales, tiene sus raíces en «problemas de vieja data» pero que recrudeció en las últimas horas.

El origen: Disputa por caballos y plomo

Según se informó a 7Paginas, el detonante de los últimos incidentes ocurrió este miércoles, cuando integrantes de las familias Pelayo, Ojeda y Avellaneda protagonizaron un nuevo enfrentamiento. En esta oportunidad, la disputa se habría originado por la propiedad de unos caballos, lo que derivó en agresiones físicas y amenazas directas con armas de fuego.

Ante la gravedad de los hechos, personal de la Comisaría Séptima, bajo las directivas del segundo jefe Guillermo Almirón, inició una investigación relámpago que permitió identificar las fincas donde se refugiaban los sospechosos y se ocultaba el armamento.

Los procedimientos

Con las pruebas recolectadas, el Juez de Garantías, Ives Bastián, autorizó un total de seis allanamientos. Los mismos estuvieron coordinados por el segundo jefe de la División Operaciones, Benito Benítez, y contaron con la supervisión directa de la subjefa de la Departamental Concordia, Liliana Miño.

En uno de los domicilios allanados, los efectivos lograron un resultado clave: la detención de un hombre de 52 años que contaba con un pedido de captura y detención vigente por causas anteriores.

Asimismo, en el marco de la causa por los abusos de armas, la policía logró secuestrar:

Una pistola Bersa calibre .22.

44 proyectiles marca Orbea.

Seis cartuchos de fogueo calibre .23.

Cuatro detenidos y un prófugo

Por disposición de la Justicia, además del hombre capturado, se procedió a la detención de dos jóvenes de 18 y 22 años, y una mujer de 55 años, todos vinculados al delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que, si bien el balance es positivo, aún se mantiene vigente el pedido de captura para otro sujeto que no pudo ser localizado durante las irrupciones en el barrio, aunque se estima que su aprehensión será inminente.