Guía completa: Todo lo que podés hacer en Concordia esta Semana Santa

Concordia se consolida como uno de los destinos predilectos para este fin de semana largo de Semana Santa. Con una propuesta que integra lo religioso con lo recreativo, el municipio local dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollarán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, desde el casco céntrico hasta la zona de termas y el Lago Salto Grande.

La vuelta de un clásico: Feria de las Golondrinas

Uno de los atractivos más convocantes será la Feria de las Golondrinas, que este año contará con artesanos llegados desde Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata y diversos puntos de Entre Ríos.

Días: Del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Lugar: Plaza 25 de Mayo y Paseo del Bicentenario.

Horario: De 10 a 21 horas.

Música y espiritualidad: Conciertos destacados

La fe se expresará a través del arte con dos presentaciones de alto nivel:

Misa Criolla y Música Lírica: El viernes 3 de abril a las 20 hs en la Catedral San Antonio de Padua. Una combinación única de tradición argentina y música académica.

Concierto de Música Sacra: El sábado 4 de abril a las 20 hs en la Iglesia de los Padres Capuchinos. Participarán los coros Tahil Mapu (UNER), de Cámara Municipal, Amici y Cantabile, junto a la soprano Victoria Walls.

Circuitos y recorridos temáticos

Para quienes buscan descubrir la historia y arquitectura local, el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) será el punto de partida de diversas experiencias:

Jueves 2/4: Circuito peatonal «Puentes de la Fe» (17 hs) y el original «Circuito Arquitectura Nocturna con Linternas» (20 hs).

Viernes 3/4: Bus Turístico «7 Iglesias» (9 hs), recorriendo los principales templos de la ciudad.

Sábado 4/4: Circuito Binacional con la lancha Don Demetrio (9 hs) y City Tour (10 hs).

Domingo 5/4: Bus «Tierra Mágica» (17 hs).

El Parque San Carlos como protagonista

El emblemático pulmón verde de la ciudad ofrecerá actividades diarias. El viernes 3, desde las 16 hs, habrá visitas literarias y de arquitectura, culminando con el Vía Crucis a las 18 hs. El sábado, a las 17 hs, se podrá disfrutar de una visita teatralizada en el Castillo, que además mantiene sus puertas abiertas para visitas guiadas de 9 a 19 hs.

Naturaleza, Sabores y Relax

La oferta turística se completa con experiencias que invitan al contacto con la producción local y el bienestar:

Enoturismo: Visitas a Bodega Siandra Hermanos, Finca Fénix y Bodega Pampa Azul.

Naturaleza: Recorridos por el Naranjal de Pereda (17, 18 y 19 hs) y paseos en lancha por el Lago Salto Grande.

Termas: Los tres complejos termales de la ciudad estarán operativos, ofreciendo sus servicios de relax y recreación.

Para consultas: Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 345 508 0276 o seguir las novedades en redes sociales a través de @CompartíConcordia.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas