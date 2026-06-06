Guías de Turismo de Federación piden medidas urgentes para preservar el patrimonio histórico y mejorar el circuito turístico

La presentación surge a partir de un relevamiento técnico realizado por los profesionales del turismo, quienes detectaron diversas problemáticas que, según advirtieron, afectan tanto la experiencia de los visitantes como la conservación de espacios de gran valor histórico y cultural para la comunidad.

Preocupación por el estado del circuito histórico

En el informe elevado al cuerpo legislativo y también dado a conocer a 7Paginas, los guías remarcan que la infraestructura, la señalización y el mantenimiento de los espacios patrimoniales constituyen elementos fundamentales para fortalecer la actividad turística y preservar la identidad de Federación.

Entre los principales problemas detectados figura la presencia de ramas bajas sobre la Avenida Costanera, una situación que limita la visibilidad del paisaje y dificulta el tránsito de colectivos y vehículos destinados a excursiones turísticas.

También manifestaron preocupación por el estado del camino de acceso a las ruinas de la vieja Federación, considerado uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. Según señalaron, las condiciones actuales de transitabilidad complican el ingreso de visitantes y reducen el potencial turístico del lugar.

Patrimonio histórico en riesgo

Uno de los puntos centrales del planteo tiene que ver con la conservación de edificios y estructuras que forman parte del patrimonio histórico local.

Los profesionales advirtieron sobre la necesidad de intervenir en sectores emblemáticos del antiguo emplazamiento de Federación, entre ellos el Tanque de Agua de OSER, actualmente habitado; el antiguo Matadero; la Maternidad del Hospital San José; y la Capilla San Miguel.

Este último edificio presenta daños visibles producto de actos de vandalismo, una situación que genera especial preocupación debido a su valor histórico y simbólico para la comunidad.

Los guías recordaron que estos bienes cuentan con protección legal al haber sido declarados Patrimonio Histórico mediante las Ordenanzas Nº 1127/01 y Nº 2189/20, por lo que consideran imprescindible avanzar en acciones concretas para su preservación.

Señalización deteriorada y preocupación por el cartel de acceso

Otro de los aspectos observados durante el relevamiento está relacionado con la señalética turística y urbana.

Según detallaron, varios carteles indicadores y nomencladores presentan deterioro, desgaste o dificultades de lectura, afectando la orientación de los visitantes que recorren la ciudad.

Además, alertaron sobre el estado del tradicional cartel escudo de Federación ubicado en el acceso principal a la localidad. De acuerdo al informe presentado, la estructura exhibe daños visibles en su sistema de soporte, por lo que solicitaron una evaluación técnica urgente para determinar su estado y evitar riesgos mayores.

Propuestas para fortalecer el turismo

Ante este escenario, los Guías de Turismo Matriculados solicitaron al Concejo Deliberante que impulse acciones coordinadas con el Departamento Ejecutivo Municipal para atender las problemáticas detectadas.

Entre las medidas propuestas figuran tareas de poda y mantenimiento en la Costanera, mejoras en la transitabilidad de los accesos al circuito histórico, la renovación y actualización de la señalética turística, la evaluación estructural del cartel de ingreso a la ciudad y la elaboración de un plan integral de preservación y puesta en valor de los espacios históricos de la vieja Federación.

Asimismo, plantearon la necesidad de generar ámbitos de trabajo conjunto entre autoridades municipales, especialistas y actores vinculados al sector turístico para definir estrategias de largo plazo.

“Nuestro interés es contribuir, desde nuestra experiencia profesional, a la conservación y fortalecimiento de los recursos turísticos y patrimoniales de Federación, entendiendo que constituyen parte esencial de la identidad local y del desarrollo del destino”, expresaron los guías en el documento presentado.

La iniciativa abre ahora un nuevo debate sobre la necesidad de proteger uno de los patrimonios históricos más importantes de la región y fortalecer un circuito que representa una parte fundamental de la memoria colectiva de los federaenses.