Guillermo Bossa asumió como nuevo director del hospital Masvernat de Concordia

Durante el acto también se inauguró una nueva sala de guardia pediátrica y se presentaron tres ambulancias de alta complejidad, que quedarán operativas para reforzar el servicio interhospitalario en la región.

El Dr. Mauro Dodorico, quien deja la dirección del Masvernat por motivos personales, manifestó su satisfacción por la gestión realizada, “Dejamos un hospital ordenado, con procesos administrativos claros y con una fuerte planificación a futuro. Logramos avances importantes, como el servicio de hemodinamia, la modernización del área de diagnóstico por imágenes y la mejora continua en la atención”, expresó.

Dodorico destacó además la articulación lograda con instituciones públicas y privadas, “La Comisión Técnica Mixta, empresas locales y vecinos que colaboran con donaciones confían en el hospital porque ven transparencia y compromiso. Eso es lo que permite seguir creciendo”, afirmó.

El ministro Blanzaco destacó la continuidad y los nuevos desafíos

Tras el acto, el ministro Daniel Blanzaco dialogó con 7Paginas y señaló, “Hoy estamos acompañando la asunción del Dr. Guillermo Bossa, agradeciendo la gestión de Mauro Dodorico y su equipo. Además, inauguramos la nueva guardia pediátrica y un área renovada de diagnóstico por imágenes con el apoyo de CTM. Estas mejoras son parte del compromiso de fortalecer la salud pública en la provincia”.

Consultado sobre el cambio de autoridades, Blanzaco explicó que la decisión responde a cuestiones personales del anterior director y que la idea es mantener la misma línea de trabajo.

“Guillermo es un profesional muy capacitado y comprometido con el hospital. Su designación garantiza continuidad y calidad en la gestión”, afirmó.

“Mi compromiso es seguir fortaleciendo al Masvernat”, dijo Bossa

Por su parte, el flamante director Guillermo Bossa expresó su agradecimiento y destacó que su principal objetivo será continuar la línea de trabajo existente, “Conozco cada servicio del hospital y las necesidades de cada área. La idea es acercar la gestión al personal, mantener una comunicación fluida con la comunidad y seguir planificando a futuro”, sostuvo.

Bossa definió su nueva responsabilidad como un desafío profesional y humano, “Es un gran compromiso estar al frente de un hospital tan importante. Hay que anticiparse a los problemas, planificar y acompañar al equipo de salud en todo momento. Vamos a trabajar para que el Masvernat siga creciendo y respondiendo a las demandas de la región”.

Apoyo institucional

Finalmente, el presidente de la CTM, Alejandro Daneri, reafirmó su compromiso de seguir colaborando con el hospital, “Nuestro trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y las autoridades locales es permanente. No buscamos reconocimiento, sino resultados concretos que beneficien a la comunidad. Vamos a continuar con esta línea de cooperación y fortalecimiento del sistema sanitario”.

El acto marcó una nueva etapa para el hospital Masvernat, uno de los centros de salud más importantes del norte entrerriano, que continúa ampliando su infraestructura y servicios al servicio de Concordia y la región.

Redaccion de 7Paginas