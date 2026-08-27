Guillermo Marcone, asumió en la CTM y agradeció la confianza del gobernador Frigerio

Oriundo de Concordia, el profesional se suma como tercer Delegado, en reemplazo de Juan Carlos Chagas.

En este marco, el presidente de la Delegación Argentina, Emb. Alejandro Daneri, dio la bienvenida al nuevo integrante y destacó: “La incorporación de Guillermo nos permite seguir fortaleciendo el equipo y reafirmando nuestro trabajo en Salto Grande. Tenemos mucho por delante y vamos a continuar sumando esfuerzos para una gestión eficiente del Complejo Hidroeléctrico y para contribuir al desarrollo de la región y la provincia”.

Marcone agradeció la cordial bienvenida a las autoridades de la CTM y expresó: “Es un enorme orgullo asumir esta responsabilidad en una organización del prestigio y la importancia que tiene Salto Grande, estratégica para nuestro país por su rol en la generación y transmisión de energía, y como punto de interconexión. Llego con muchas ganas de aportar, de acompañar el trabajo que se viene realizando y de asumir con compromiso los desafíos que tenemos por delante como Delegación Argentina”.

Asimismo, el funcionario agregó: “Agradezco al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza depositada en mí para asumir este desafío. Salto Grande tiene una presencia y un compromiso muy importante con Concordia, con la región y con toda la provincia. Vamos a seguir profundizando ese vínculo, acercando respuestas concretas a las necesidades de nuestras comunidades”.

En tanto, el vicepresidente de la Delegación Argentina, Dr. Pedro Galimberti, expresó sus expectativas de cara a los próximos desafíos: “Es una satisfacción sumar a la Delegación a una persona con la experiencia de Guillermo y con un profundo conocimiento de nuestra región y la provincia. Estoy seguro de que su aporte será muy valioso para seguir fortaleciendo el trabajo que venimos realizando en Salto Grande y avanzar en proyectos e iniciativas que acompañen el desarrollo y bienestar de los entrerrianos”.

Participó de la sesión plenaria en el organismo binacional, la Delegación del Uruguay ante la CTM Salto Grande, integrada por su presidente, Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla, el vicepresidente, Tec. Nicolás Urrutia, y el delegado, Sr. Elbio Machado.

Trayectoria y antecedentes

Oriundo de Concordia y arquitecto de profesión, Guillermo Marcone cuenta con trayectoria en el ámbito público. En 2023 fue precandidato a intendente de Concordia y posteriormente candidato a diputado nacional por Entre Ríos. En 2024, asumió como jefe del Distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Prensa CTM Salto Granxde