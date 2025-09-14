Guillermo Mitchel, el candidato Peronista que se mueve en helicóptero para hacer campaña en Entre Ríos

Según publicó Diario del SUR Digital, tanto Mitchel como Adán Bahl emprendieron una de las campañas más costosas de los últimos tiempos, con una inversión millonaria en cartelería rutera, publicidad en redes sociales y espacios en medios de comunicación.

Este sábado, a las 10 de la mañana, estaba programada una actividad en el Sindicato de Luz y Fuerza de Concordia, en el marco de un encuentro con mujeres militantes, donde participaron las candidatas Adriana Meza, Marianela Marclay y Fabiana Leiva. Allí, de manera sorpresiva, apareció Mitchel, quien incluso tuvo actitudes llamativas al limpiarse de manera despectiva la pintura de labios tras saludar a varias asistentes.

Lo que más sorprendió, sin embargo, fue la forma en que llegó a la zona. Vecinos de Puerto Yeruá aseguraron que vieron descender un helicóptero verde oscuro en el predio del polideportivo local en horas de la mañana. Según relataron, el candidato fue recibido por el intendente Daniel Benítez —candidato suplente a senador en la lista de Adán Bahl—, y luego ambos se retiraron en una camioneta polarizada rumbo a Concordia.

Mientras los candidatos justicialistas despliegan una campaña donde el dinero parece no ser un problema, la otra cara la muestran los entrerrianos de a pie: vecinos con bolsillos flacos, que reclaman trabajo, justicia y mejores condiciones de vida.

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones de octubre, la sociedad entrerriana observa con atención cada movimiento. Y más temprano que tarde, decidirá de qué lado pararse.