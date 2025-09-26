Guillermo Satalia Méndez: “No quedan dudas que el intendente Azcue con esta presentación en la justicia busca fines electorales”

En el inicio de la entrevista, Satalia Méndez recordó que el bloque justicialista ejerce el rol de oposición “con responsabilidad”, acompañando herramientas de gestión al Ejecutivo, pero sin dejar de lado el control político. “Nosotros no vinimos a poner palos en la rueda, vinimos a acompañar, pero eso no significa renunciar a la tarea de controlar”, sostuvo.

Sobre la presentación judicial, el concejal fue categórico, “Me parece 100% electoralista. La auditoría se contrató hace un año y medio, costó 19 millones de pesos y recién ahora la presentan en tribunales. ¿Por qué no lo hicieron antes? Claramente tiene un tinte electoral”.

En ese sentido, señaló que los puntos más observados por la auditoría corresponden al período de gestión del exintendente Alfredo Francolini, quien actualmente forma parte del espacio político aliado al oficialismo provincial. “Azcue termina habilitando a la justicia a investigar a un funcionario que hoy es parte de su mismo espacio”, apuntó.

El edil justicialista también cuestionó la actitud del intendente de “mirar permanentemente hacia atrás” en lugar de concentrarse en los problemas actuales de la ciudad, “La gente lo votó para que gobierne, no para que hable de la gestión anterior. Los vecinos necesitan soluciones a sus problemas cotidianos y no discusiones políticas interminables”.

Finalmente, Satalia Méndez remarcó que el PJ seguirá ejerciendo su rol opositor, pero siempre priorizando los consensos y la gobernabilidad:

“Queremos que a Concordia le vaya bien y también que a Francisco Azcue le vaya bien, porque detrás de cada decisión está la ciudadanía. Lo que no podemos aceptar es que se use la justicia como herramienta electoral”.

El debate político en Concordia vuelve a intensificarse en un contexto de campaña, donde la gestión anterior y la actual se cruzan en acusaciones mientras los concejales opositores reclaman que se retome el diálogo institucional.

Redacción de 7Paginas