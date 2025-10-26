Gustavo Bordet: “Votar fortalece la democracia y es un acto fundamental en tiempos de agresividad política”

Tras sufragar, Bordet destacó la implementación de la boleta única papel, utilizada por primera vez en la provincia. “Es una experiencia interesante que refleja de manera más definida la opción que elige cada ciudadano. Siempre impulsé este sistema y celebro que hoy se ponga en práctica. Esperemos que el próximo paso sea la boleta electrónica, para seguir ganando en agilidad y calidad democrática”, señaló.

El legislador nacional remarcó además la importancia de la participación ciudadana en esta jornada electoral. “Ejercer el derecho a votar, en épocas donde hay tanta virulencia verbal y agresividad, es un acto fundamental. Votar fortalece y afianza el sistema democrático. Hace 42 años que podemos ejercer este derecho de manera ininterrumpida, y eso debemos valorarlo”, expresó.

Acompañado por su familia, Bordet compartió un recuerdo personal al momento de emitir su voto. “Vine a votar en familia, aunque extraño no hacerlo con mi padre, Elvio. Fui profesor de Educación Cívica muchos años y siempre transmití la importancia del voto. Como dijo Alberdi, ‘sepa el pueblo elegir’”, reflexionó.

En cuanto al panorama político nacional, el diputado sostuvo: “Nuestro rol, para el que nos eligió el pueblo entrerriano en 2023, es el de oposición. Estas elecciones van a definir cómo se conforma el Congreso y el nuevo esquema de mayorías y minorías para los próximos dos años”.

Por último, Bordet afirmó que mantiene una visión optimista sobre el resultado electoral. “Hemos llevado adelante una campaña responsable y confiamos en obtener un resultado favorable. Lo que se define hoy es el Congreso que viene: si se fortalece una oposición capaz de poner límites a programas económicos que afectan el día a día de los vecinos, o si se consolida un modelo que ha perjudicado a trabajadores, jubilados, personas con discapacidad y al sistema universitario público, que es clave para el futuro de la Argentina”, concluyó.