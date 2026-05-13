Gustavo Combis: “Federación necesita un recauchutaje, por eso hay que trabajar en un nuevo plan estratégico para el turismo”

La iniciativa fue impulsada por un grupo de profesionales nucleados en el Colegio de Profesionales de Turismo de Entre Ríos, quienes realizaron un relevamiento independiente para conocer cómo perciben distintos sectores el presente del destino turístico Federación.

En diálogo con el programa “Entre Líneas” de Radio UNO Federación, Gustavo Combis explicó que el estudio surgió ante la necesidad de medir “la temperatura” de la actividad turística y generar herramientas para pensar el futuro de la ciudad.

“Consideramos que Federación está en una etapa donde ya tendríamos que haber hecho hace tiempo sondeos para saber cómo estamos ubicados turísticamente. Hay que despertar y empezar a hacer cosas nuevas”, expresó.

Una encuesta abierta a toda la comunidad

Combis detalló que el relevamiento incluyó 210 casos y que no estuvo dirigido únicamente a turistas, sino también a comerciantes, vecinos, trabajadores vinculados al turismo y visitantes ocasionales.

“La encuesta fue encarada globalmente. Opinaron quienes van a termas, quienes no van, comerciantes, vecinos y distintos actores involucrados directa o indirectamente con la actividad turística”, señaló.

Además, explicó que el trabajo combinó preguntas abiertas y cerradas, permitiendo incluso respuestas anónimas para que la gente pudiera expresarse libremente.

Según indicó, el estudio tomó como referencia estadísticas de los últimos 20 años relacionadas con el ingreso de visitantes al complejo termal y otros indicadores turísticos de la ciudad.

“El destino necesita renovarse”

Durante la entrevista, Combis utilizó una comparación para explicar el momento que atraviesa Federación como destino turístico.

“Federación no está para cambiarse, pero sí para hacerle un recauchutaje. Como un auto usado: si le rectificás el motor, todavía puede seguir funcionando muchos años más”, graficó.

En ese sentido, sostuvo que el destino necesita incorporar nuevas propuestas y renovar su oferta para evitar el desgaste natural del paso del tiempo.

“Si a un destino turístico no le inyectás cosas nuevas, actividades nuevas, se va envejeciendo”, advirtió.

Hacia un nuevo plan estratégico

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es avanzar hacia la construcción de un nuevo plan estratégico turístico para Federación, tomando como antecedente el Plan Estratégico de Desarrollo Ambiental realizado a comienzos de los años 2000.

“Ese plan ya cumplió su etapa. Hace cinco años que Federación tendría que haber empezado a trabajar en algo nuevo”, afirmó Combis.

El referente turístico aclaró que la idea no es actualizar el antiguo proyecto, sino generar uno completamente nuevo, construido de manera participativa entre distintos sectores de la comunidad.

“No será el trabajo de siete guías. Tiene que intervenir toda la comunidad: medios de comunicación, servicios, comerciantes, sector privado y social. Tiene que ser un trabajo comunitario”, explicó.

Una presentación abierta al público

La presentación del informe se realizará este miércoles a las 20:30 horas en la Biblioteca Popular Rivadavia y será abierta a toda la comunidad.

Combis destacó que el encuentro no tendrá formato de debate, sino que se tratará de una exposición técnica con proyecciones y explicaciones sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, remarcó que será el puntapié inicial para futuras reuniones y espacios de intercambio.

Por último, el guía turístico hizo referencia al impacto negativo que muchas veces generan las críticas internas hacia el destino turístico.

“La gente critica mucho lo que pasa en Federación sin tener en cuenta hasta dónde llegan esas críticas en las redes sociales y el impacto negativo que eso produce”, reflexionó.

La iniciativa busca convertirse en el primer paso para repensar el modelo turístico de Federación y proyectar nuevas estrategias que permitan revitalizar uno de los destinos termales más importantes de Entre Ríos.