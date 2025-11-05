Gustavo González: “Duele ver cómo gente que vive del turismo le haga tanto daño a Federación”

En diálogo con Radio UNO Federación, González expresó: “Lo que más duele es que lo hacen personas que trabajan directamente con el turismo. Es un mal a corto plazo, porque cuando alguien que piensa venir a Federación ve esas publicaciones, muchas veces decide no hacerlo. No se dan cuenta del daño que provocan”.

El encargado del mantenimiento detalló que el complejo cuenta con 17 hectáreas de superficie y que desde su llegada se viene trabajando intensamente en la puesta a punto del lugar. “Se han pintado la mayoría de las piletas pasivas, se está terminando el río lento y la pileta de sensaciones. También se está haciendo mucha parquización. Estamos trabajando a full para que todo esté listo de cara a la temporada de verano”, explicó.

González destacó además que a pocos días de asumir su cargo, recibió la visita de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Federación, encabezada por Graciela Racedo, quienes realizaron observaciones sobre algunos arreglos necesarios. “Nos pareció buenísima la visita porque nos marcaron detalles que ya fueron solucionados. Por eso digo que sería muy importante que sean ellos mismos quienes salgan a desmentir las publicaciones falsas que tanto daño le hacen a la imagen del destino”, señaló.

El funcionario recalcó que el complejo termal mantiene una política de puertas abiertas: “Cualquier vecino, empresario o dirigente político puede acercarse y ver cómo se está trabajando. Los que hacen estas publicaciones no vienen porque saben que no es verdad lo que dicen”.

Finalmente, González se mostró optimista con la llegada del verano y el crecimiento del turismo en la ciudad: “Estamos dejando el parque en las mejores condiciones. Federación vive del turismo y tenemos que cuidarlo entre todos, no usarlo para hacer política”.