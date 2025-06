Gustavo Guzmán: “El Peronismo de Entre Ríos ha sido secuestrado por una banda de mafiosos”

“El partido ha sido secuestrado por una banda mafiosa que impide lo elemental que debe tener un partido político: elecciones internas”, disparó Guzmán, quien representa a los sectores Presente y Futuro y al Grupo PAR, espacios que se definen como la verdadera renovación del peronismo en la provincia.

Según el dirigente, por primera vez desde el retorno de la democracia, el PJ entrerriano no habilitará internas para que los afiliados elijan a sus candidatos, lo que –a su entender– rompe con una tradición democrática fundamental del movimiento.

En ese contexto, Guzmán apuntó directamente contra José Cáceres, actual presidente del partido en Entre Ríos, a quien acusó de estar detrás de la estrategia de exclusión:

“Cáceres encabeza un grupo que ha tomado el partido y no permite garantizar la vida interna a través del voto. Le echan mano a artilugios legales y privilegios del poder para cercenar el derecho de los compañeros a elegir”.

También aseguró que la Lista 2, aprobada por la Junta Electoral, presentó avales “apócrifos” e incluso firmas de personas no afiliadas al PJ. “Nos llama poderosamente la atención que no nos hayan mostrado sus avales. Si no tienen nada que ocultar, deberían hacerlo”, remarcó.

Renovación vs. continuidad

Guzmán defendió la postura de su espacio político, que busca una renovación de ideas y formas dentro del justicialismo. Afirmó que los responsables del retroceso electoral del PJ en los últimos años hoy pretenden perpetuarse sin pasar por el filtro de la interna.

“Los que nos trajeron hasta acá no pueden ser los mismos que nos saquen del pozo. Nuestra lista estaba integrada por personas con verdadera vocación de servicio, con militancia territorial y compromiso. No se trata de nombres, sino de métodos que han hecho mucho daño”.

Consultado sobre una posible intervención del PJ entrerriano, Guzmán sostuvo que el conflicto es esencialmente político, aunque no descartó recurrir a la Justicia si la situación lo exige. “Se ha dañado la confianza política. Por primera vez en 40 años se rompe la tradición democrática, plural y participativa del partido justicialista entrerriano”, sentenció.

Finalmente, criticó lo que consideró una lógica de poder concentrado: “Dos, tres, cinco familias pretenden conducir el movimiento sin permitir que el pueblo peronista elija. No solo quieren evitar la interna, sino que han bajado otras listas de forma mafiosa para que solo quede la suya”, concluyó.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas.