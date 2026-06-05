¡Habemus candidatos 2027! (Primera Parte), Por Prof. Mariano David Guerrero- Analista Político

Concordia: El Tablero Oficialista y las Aspiraciones al Sillón de Zorraquín

En Concordia, las reuniones partidarias comenzaron encabezadas por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. En el último encuentro, compartió escenario con el nuevo miembro de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) Guillermo Marcone (MID), quien – sin verbalizarlo aún – ya camina con la mirada puesta en el sillón de Zorraquín.

Por su parte, Eduardo Cristina (+Por Concordia) empezó a activar su partido vecinal, apalancado en su gestión al frente de la CODESAL y en una aceitada relación con los medios locales que replican sus actividades.

En las barriadas se comenta que el pelotón de largada espera el pitazo final del Mundial de Fútbol para medir su verdadero alcance en la ciudadanía. En esa línea se anotan los funcionarios provinciales Eduardo Asueta (Nueva Concordia) y Alfredo Francolini, junto a una dirigencia del PRO que observa con ansias el esquema municipal: Martín Dri (vocal de CAFESG), Roberto Niez (empresario, jubilado y actual funcionario) Magdalena Reta de Urquiza (presidenta del HCD) y el concejal Felipe Sastre.

Sin embargo, el oficialismo provincial esconde una jugada maestra bajo la manga: lanzar al propio Manuel Troncoso como candidato a intendente en Concordia si el exgobernador Gustavo Bordet decide jugar en el PJ local.

Fricciones en la Coalición Local: Azcué y la “Sugerencia de Humildad”

Ante este despliegue, surge una pregunta obligada: ¿por qué el gobernador propicia estos movimientos en la ciudad de unos de sus aliados más importantes? El intendente Francisco Azcué (UCR / Entre Ríos Cambia), quien espira a la reelección, observa un panorama complejo.

En los pasillos políticos se barajan varias conjeturas: la falta de fluidez en la articulación gubernamental con los estamentos provinciales con base en la ciudad y los cortocircuitos del intendente con algunos de esos funcionarios. Azcué, en tanto, ha mostrado una relación directa y fluida con el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

A esto se le suma el antecedente de las elecciones de medio termino en 2025, donde la caída de votos locales obligó a Frigerio a enviar de urgencia a Troncoso para armar un comando electoral paralelo que terminara salvando la ropa. Desde entonces, el clima entre el Palacio Municipal y la Casa Gris quedó tenso.

Para sumarle complejidad, el municipio avanzó recientemente con el desplazamiento de funcionarios y contratados peronistas que habían sido aliados clave del intendente. En ese contexto, el ministro Troncoso aprovechó una entrevista radial para marcar la cancha. Si bien calificó de “legítimo y loable” el deseo de reelección de Azcué tras haber realizado “transformaciones importantes”, le sugirió ejercer “humildad desde la municipalidad”, advirtiendo que “el proyecto colectivo es superior a las individuales”.

Troncoso articuló su estrategia en tres premisas:

ü Mirada de grandeza: para contener a todos los sectores.

ü Militancia territorial: la iniciativa de recuperar “puerta a puerta” a los dirigentes alejados por enojos.

ü Reconocimiento Frentista: el valor explícito a la coalición que triunfo en 2023 (MID, PRO, el vecinalismo de Cristina y el voto peronista), advirtiendo que reestablecer esa mesa multisectorial es la única garantía para evitar el estancamiento de Concordia.

Azcué, ni lerdo ni perezoso, reaccionó con un movimiento táctico para disputar la presidencia del Comité Provincial de la UCR; una victoria allí lo posicionaría de otra manera frente a Frigerio de cara al armado del 2027. Sin embargo, el camino no es llano: el congreso radical previsto para el pasado jueves 4 de junio fracasó por falta de quórum. En el mundillo político se señala la influencia del diputado provincial Marcelo López (UCR), demostrando que la interna con el intendente sigue abierta. La definición se posterga para después del Mundial, otorgándole un tiempo precioso a Azcué para lograr su habilitación formal.

El Peronismo: Entre Cumbres Especulativas y el Territorio Olvidado

En la vereda de enfrente, el Partido Justicialista navega en la incertidumbre. Los intendentes José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay) y Rosario Romero (Paraná), erigidos como referentes de las costas del Uruguay y del Paraná respectivamente, mantuvieron una cumbre en “La Histórica”. Allí analizaron escenarios ante una eventual derrota provincial del PJ.

Lauritto supeditó una postulación a gobernador a una condición estricta: que el diputado nacional Gustavo Bordet compita por la intendencia de Concordia y Rosario Romero busque retener Paraná (donde hoy los números la favorecen). Según el uruguayense, este es el único esquema que le daría al peronismo chances reales de pelear la provincia. Romero, por su parte, prefiere a Lauritto como compañero de fórmula, aunque el realismo matemático les advierte que hoy ese binomio no alcanza para ganar la gobernación. En tanto, el siempre mediático Marcelo Casaretto se autopostuló para el sillón de Urquiza; un “comandante sin tropa” que no pierde tiempo en fotografiarse con cada referente nacional del PJ mientras intenta edificar una estructura provincial.

En Concordia, la otrora “Capital del Peronismo Entrerriano” muestra un panorama desolador: el PJ local parece un centro de estudiantes. A sus dirigentes tradicionales se les olvidó la dirección de la sede partidaria; se los ve más preocupados por sus empresas constructoras, inmobiliarias, estancias, countries y viajes al exterior que por conducir el partido.

La contracara de esta realidad es Federación. Allí, el local partidario exhibe vitalidad bajo la conducción del intendente Ricardo Bravo, demostrando que desde una localidad menor se puede marcar la diferencia. Si bien Bravo carece aún de proyección provincial para la gobernación, se planta con fuerza como un jugador indiscutible para una banca legislativa nacional.

Causas, Bendiciones y la Resistencia de las Bases

El panorama se le complejiza al diputado nacional Gustavo Bordet, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El exgobernador se encuentra abocado a dar explicaciones mediáticas sobre omisiones administrativas en sus

declaraciones juradas – un terreno contable que, paradójicamente, domina a la perfección- En sus últimas apariciones se lo notó incómodo. Pese a este frente judicial que escurre sus aspiraciones, un grupo de excolaboradores reclama a viva voz en reuniones reservadas que vuelva a competir por la intendencia de Concordia. ¿Tendrá las ganas y la energía necesarias?

Por otro lado, el diputado provincial Enrique Cresto continúa midiendo su imagen en la provincia buscando su oportunidad para la gobernación. Observa con recelo cómo Lauritto y Romero intentan marginarlo, pero no se queda de brazos cruzados: busca activamente “la bendición” del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se mantiene pegado a su aliado estratégico, el diputado nacional Guillermo Michel.

Curiosamente en sus reuniones de armado, Cresto evita cualquier mención a Cristina o Máximo Kirchner y a la estructura de la Cámpora.

En Concordia, Cresto prepara a su tropa para custodiar el proyecto de su esposa, Leticia Ponzinibbio. En los mentideros políticos ya se habla del binomio Ángel Giano (Intendente) – Leticia Ponzinibbio (Vice), una jugada que deja fuera de carrera y sin estructura de contención al vocal de CAFESG, Armando Luis Gay.

Ante este vacío de representación real, las bases reaccionan. Militantes de peso con origen en el bustismo, el urribarrismo y el alisinismo asisten con preocupación a la desnaturalización de su doctrina. Advirtiendo la falta de conducción, dirigentes como Eliseo Blanco, Mario Garramone y Mariano Giampaolo comenzaron a reagrupar a la militancia bajo nuevas agrupaciones o actividades, con el objetivo inmediato de disputar las estructuras internas del partido y, posteriormente, las candidaturas electivas. Es la respuesta a un PJ provincial y local que, desde 2019 a la fecha, se dedicó a expulsar cuadros de fuste que terminaron refugiados en el vecinalismo o sellando acuerdos con el actual gobernador, ocupando hoy diversas segundas líneas en la administración pública.

La Libertad Avanza: La Estrategia Autónoma

Finalmente, La Libertad Avanza juega su propio partido con directivas estrictas de la conducción nacional: sostener la autonomía y estirar las definiciones de listas hasta el último minuto. Desde la Casa Rosada buscan forzar un esquema de alianza similar al de 2025. Sin embargo, Frigerio no está dispuesto a repetir un formato donde cedió demasiado espacio. El gobernador ahora maneja los tiempos: apuesta a una reforma electoral que configure un escenario de tercios, licuando las aspiraciones de LLA para incorporarlos en condición de minoría y no como socios de paridad.

Sostenidos por el éxito electoral reciente, los libertarios locales se animan y estructuran comandos electorales en cada rincón de la provincia, apuntando ahora a las intendencias, bancas legislativas, y concejalías. En Concordia, picó en punta el Dr. Ignacio Cabrera – un cuadro que conoce la dinámica política – quien trabaja en unificar las distintas líneas de LLA para objetivos máximo de 2027: el sillón de Zorraquín. Detrás de este armado se encolumnan militantes de diversos orígenes políticos, muchos de los cuales, paradójicamente, apuntalaron el triunfo de Francisco Azcué en 2023.

Próxima entrega: Segunda Parte: “Partidos vecinales – militantes y dirigentes díscolos”.