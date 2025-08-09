Habían tomado una plaza de Concordia para vender drogas

Al llegar al lugar, los efectivos fueron divisados por los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga. Uno de ellos, un joven de 23 años, fue interceptado luego de descartar una bolsa de nylon. Con la presencia de testigos civiles y personal de la División Drogas Peligrosas, se constató que en el interior había 13 envoltorios que dieron positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 3 gramos.

Por disposición de la fiscal en turno, Dra. Natalia Conti, el detenido fue aprehendido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, se secuestraron $74.000 en efectivo.

En el procedimiento también se identificó a otras cuatro personas de sexo masculino que se encontraban en el lugar.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el operativo estuvo supervisado por el jefe departamental de Concordia, Crio. Insp. José María Rosatelli, y coordinado por el jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, Crio. Ppal. Roberto Barboza. Participaron además la División Policía Científica, División Drogas Peligrosas, Grupo Especial, Sección Motorizada, Comisaría 7ª y el Cuerpo y Guardia.