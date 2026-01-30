7PAGINAS

Jueves 29 de enero de 2026
Habilitan un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia

El Ente Permanente del Carnaval informó que se habilitó un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, con el objetivo de brindar mayor comodidad, accesibilidad y alternativas al público que se prepara para disfrutar de una de las principales fiestas culturales de la ciudad.
Redacción 7Paginas

Según se detalló a 7Paginas, el pago de cupones podrá realizarse en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, ubicadas en San Lorenzo Oeste 101, los días jueves y viernes, en el horario de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas.

Desde la organización se aclaró que en este nuevo punto de atención los medios de pago habilitados serán exclusivamente tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo, con el fin de agilizar el trámite y garantizar mayor seguridad para los asistentes.

Al respecto, el director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, explicó: “Decidimos sumar este nuevo espacio en San Lorenzo para facilitar el pago de cupones y acercar el carnaval a los vecinos, ampliando los lugares de atención y mejorando la experiencia del público”.

Asimismo, el funcionario destacó que “nuestro objetivo es que el acceso al carnaval sea simple y ordenado, ofreciendo información clara y opciones seguras para todos”.

Desde el Ente Permanente del Carnaval invitaron a la comunidad a utilizar este nuevo punto habilitado y recordaron la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales, subrayando que el Carnaval de Concordia es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de la ciudad.

 