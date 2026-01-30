Habilitan un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia

Según se detalló a 7Paginas, el pago de cupones podrá realizarse en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, ubicadas en San Lorenzo Oeste 101, los días jueves y viernes, en el horario de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas.

Desde la organización se aclaró que en este nuevo punto de atención los medios de pago habilitados serán exclusivamente tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo, con el fin de agilizar el trámite y garantizar mayor seguridad para los asistentes.

Al respecto, el director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, explicó: “Decidimos sumar este nuevo espacio en San Lorenzo para facilitar el pago de cupones y acercar el carnaval a los vecinos, ampliando los lugares de atención y mejorando la experiencia del público”.

Asimismo, el funcionario destacó que “nuestro objetivo es que el acceso al carnaval sea simple y ordenado, ofreciendo información clara y opciones seguras para todos”.

Desde el Ente Permanente del Carnaval invitaron a la comunidad a utilizar este nuevo punto habilitado y recordaron la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales, subrayando que el Carnaval de Concordia es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de la ciudad.